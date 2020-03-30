В Пермском крае принят закон о первоочередных мерах поддержки бизнеса

21:25 | 30.03.2020

Прикамье стало одним из первых регионов в стране, где поддержка предпринимателям в условиях борьбы с коронавирусом закреплена на законодательном уровне.



30 марта депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали сразу в двух чтениях законопроект о первоочередных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, внесенный главой региона Дмитрием Махониным. Как отметил врио губернатора, благодаря оперативно принятому единогласному решению Законодательного собрания в Прикамье быстрее начнут действовать новые меры поддержки, что поможет снизить экономические последствия от коронавирусной инфекции.



На прошлой неделе правительство Пермского края после серии встреч и консультаций выработало перечень первоочередных мер поддержки для тех видов малого и среднего бизнеса, которые оказались самыми уязвимыми в ситуации распространения новой болезни: это сфера общественного питания, туризм, розничная торговля и некоторые другие. Парламентарии поддержали и поправки в законопроект, предложенные председателем комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяной Миролюбовой, дополняющие перечень предприятиями из сферы образования и здравоохранения.



В соответствии с принятым законом в перечень вошли:



- общественное питание (код ОКВЭД – 56)



- ремонт и монтаж машин и оборудования (33)



- культура, спорт, организация досуга и развлечений (раздел R, кроме класса 92)



- розничная торговля, кроме торговли продуктами и аптек (47.4-47.8, кроме 47.73 и 47.81)



- торговля автотранспортными средствами и их ремонт (45)



- гостиничный бизнес (55)



- туризм (79)



- кинотеатры (59.14)



- организация конференций и выставок (82.30)



- образование дошкольное (85.11)



- дополнительное образование (85.4)



- здравоохранение (86).



Новый закон предлагает для поддержки арендаторов стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. С этой целью вводится льгота, предполагающая снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на сумму, равную размеру снижения арендной платы для арендаторов.



Для организаций Прикамья вводится полугодовая отсрочка по уплате авансовых платежей за первый и второй квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, а также по транспортному налогу за тот же период. Муниципалитетам региона порекомендуют ввести такую же отсрочку для организаций и по уплате земельного налога. Отсрочка, кроме того, будет предоставлена на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и земельные участки, находящиеся в краевой и муниципальной собственности.



Для микропредприятий, применяющих спецрежимы налогообложения, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до 1 рубля в год.



Ставки по упрощенной системе налогообложения для указанных в законе видов деятельности с 1 января и до конца текущего года будут снижены до минимальных значений. Для предпринимателей, использующих УСН по схеме «Доходы минус расходы», установлена налоговая ставка 5%, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме «Доходы», – 1%.



Эти и другие меры будут действовать в течение 2020 года и позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд рублей.



Кроме того, власти Пермского края предложили освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в небольших помещениях. Такие предприниматели смогут воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 кв. м, действующим в настоящее время для организаций. Муниципалитетам также рекомендовано ввести такую меру для индивидуальных предпринимателей.

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