После установления сухой погоды в зеленых массивах Перми начнется противоклещевая обработка

17:37 | 30.03.2020

Работники городского лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением теплой погоды, поэтому лучше ограничить посещения лесов.



Пермское городское лесничество подписало договор на противоклещевую обработку городских лесов. Работы начнутся после таяния снега и установления сухой погоды.



В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня. Также после установления сухой погоды будут обработаны другие зеленые массивы города: парки, скверы, кладбища.



Специалисты Пермского городского лесничества напоминают: при необходимости посещения зеленых массивов города нужно надевать как можно более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. Во время и после посещения зеленых зон обязателен регулярный и внимательный осмотр.

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