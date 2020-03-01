Пермь: новости дня
17:06 | 30.03.2020
Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли пакет мер по поддержке предпринимателей
Закон, внесенный по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина, предполагает введение ряда налоговых льгот.
Ранее в обращении президента России Владимира Путина к гражданам предлагалось оказать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, занятых в отраслях, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией. Так, по оценке Правительства Пермского края в условиях санитарных ограничений возможно снижение потребительского спроса в два раза. В перечисленных отраслях в настоящее время работают порядка 70 тыс. жителей Пермского края.
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих: «Региональные власти понимают, с какими беспрецедентными рисками мы столкнулись в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Депутатский корпус готов в оперативном режиме принять все необходимые меры, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики и наших жителей. Подчеркну, что краевой парламент по мере развития ситуации готов и дальше корректировать меры поддержки пострадавшим предпринимателям, расширяя категории получателей».
Пленарное заседание прошло в дистанционном режиме. В связи с необходимостью скорейшего принятия документа краевые парламентарии доработали законопроект между первым и вторым чтением в рамках одного заседания. Члены комитета по экономической политике и налогам рассмотрели свод поправок, поступивших от главы Пермского края и депутатов Законодательного собрания.
В результате голосования по поступившим поправкам были приняты предложения депутата краевого парламента Татьяны Миролюбовой о расширении категории отраслей региональной экономики, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. К отраслям в сфере розничной торговли (кроме торговли продуктами питания и лекарствами), общественного питания, в сфере дошкольного образования, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса, в области демонстрации кинофильмов, в сфере организации конференций и выставок добавились предприятия в сфере дополнительного образования и деятельности в области здравоохранения и социальных услуг. Для них как для наименее защищенной категории предлагается ввести преференции по следующим региональным налогам: налогу на имущество организаций, транспортному налогу, упрощенной и патентной системе налогообложения.
Вводится льгота по имущественному налогу для собственников объектов недвижимости, являющихся арендодателями для субъектов малого и среднего бизнеса в виде уменьшения налоговой базы на сумму совокупного снижения арендных платежей. Принята поправка, внесенная врио губернатора Пермского края, которая меняет механизм расчета льготы и уточняет как с точки зрения администрирования будет производиться вычет с кадастровой стоимости, и рассчитывается имущественный налог. Предполагается, что арендодатель, который уменьшает своим арендаторам определенную сумму арендной платы, получит льготу именно на ту же сумму. Тем самым закон стимулирует арендодателя снижать арендную плату тем предпринимателям, которые пострадают от ситуации с коронавирусом. По мнению председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяны Миролюбовой: «снижение платежей по налогу на имущество для арендодателей действительно очень важная мера, которая должна простимулировать снижение арендной платы».
Кроме того, по данному виду налога предлагается перенести срок авансовых платежей за 1 и 2 кварталы 2020 года на 1 ноября текущего года.
По упрощенной системе налогообложения вводятся пониженные ставки: если налоговой базой являются доходы, ставка снижается с 6% до 1% в 2020 году, устанавливается в размере 4% в 2021 году и последующие годы. В случае если расчетной налоговой базой являются доходы за вычетом расходов, то ставка снижается с 15% до 5% в 2020 году, 7% в 2021 году, 10% в 2022 году и последующие годы.
По патентной налоговой системе предлагается установить потенциально возможный годовой доход в размере 16 руб. 67 коп. При установлении предлагаемого пониженного размера в поддерживаемых отраслях налог составит 1 рубль в год. Согласно принятым поправка действие закона будет распространяться на правоотношения с 1 января 2020 года.
По транспортному налогу предусматривается изменение срока уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года не позднее 1 ноября 2020 года в отношении всех категорий легковых автомобилей.
Принятый закон стал одним из первых в России по государственной поддержке малого и среднего бизнеса в условиях введения карантинных мер от коронавирусной инфекции.
© «Вечерние ведомости»
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