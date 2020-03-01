Пермский аэропорт сообщает о временных изменениях в авиасообщении

15:21 | 30.03.2020

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией «Большое Савино» сообщает о временных изменениях в авиасообщении.



Согласно решению по итогам заседания президиума координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 27 марта 2020 года прекращено регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Сейчас из аэропорта «Большое Савино» международные рейсы не выполняются.



Рейсы по внутрироссийским направлениям по решению авиакомпаний также подверглись изменениям.



Авиакомпания «Победа» приняла решение о временном прекращении регулярных международных и внутренних рейсов с 1 апреля по 31 мая. Из международного аэропорта «Пермь» лоукостер выполнял рейсы в Москву (Внуково), Санкт-Петербург и Сочи. Прекращено выполнение рейсов:



- DP 431/432 Внуково – Пермь – Внуково



- DP 433/434 Внуково – Пермь – Внуково



- DP 569/570 Пулково – Пермь – Пулково



- DP 365/366 Сочи – Пермь – Сочи



Авиакомпания «Северный ветер» приостановила полеты из Перми в Москву (Шереметьево) до 30 апреля 2020 г. – рейс N4 201/202 Шереметьево – Пермь – Шереметьево.



Авиакомпания S7 Airlines отменила дневной рейс в аэропорт Домодедово до 23 мая 2020 г. – рейс S7 1155/1156 Домодедово – Пермь – Домодедово.



Авиакомпания «Россия» прекратила выполнение полетов в Санкт-Петербург до 7 апреля 2020 г. – рейс 6581/6582 Пулково – Пермь – Пулково.



Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта https://www.aviaperm.ru/. Получить дополнительную информацию можно у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта «Большое Савино» по телефону +7 (342) 299-17-71.

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