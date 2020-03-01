Сотрудники Пермского краеведческого музея пройдут стажировку в Третьяковской галерее

14:57 | 30.03.2020

Они победили в конкурсе фонда Владимира Потанина и смогут осенью пройти групповую стажировку в ведущих музеях страны.



Сотрудники Пермского краеведческого музея победили в конкурсе «Музейный десант», который проводит Благотворительный фонд Владимира Потанина. Они смогут пройти групповую стажировку в ведущих музеях России осенью 2020 года.



Стажировка пройдет в Третьяковской галере и Малых музеях Третьяковки, художественной галерее Беляева, музее истории Гулага, музее Москвы, государственном историческом музее.



Пермский краеведческий музей имеет 11 филиалов. Насчитывает около 600 тыс. единиц хранения и более 50 коллекций регионального, российского и мирового значения.

© «Вечерние ведомости»