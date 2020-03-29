Пермь: новости дня
13:19 | 30.03.2020
Для жителей Прикамья организована доставка продуктов питания и ресторанных блюд
В памятку вошли 6 основных служб доставки в Перми: Delivery Club, Яндекс.Еда, ТС «Семья», Сбермаркет, OZON и Wildberries.
- Delivery-club (https://www.delivery-club.ru/perm)
- Яндекс.Еда (https://eda.yandex/perm)
- Торговая сеть «Семья» (https://domoidostavim.ru/)
- Сбермаркет (https://sbermarket.ru/)
- OZON (https://www.ozon.ru/category/produkty-pitaniya-9200/)
- Wildberries (https://www.wildberries.ru/catalog/pitanie)
Многие пермские кафе и рестораны организовали доставку своих блюд на дом. Для этого нужно обратиться в заведение по телефону.
Кроме того, краевой минпромторг совместно с компанией «Яндекс.Еда» прорабатывает вопрос по организации доставки продуктов питания для людей, находящихся на обсервации и карантине. Также компания имеет возможность помочь организовать быструю доставку продуктов для изолированных людей.
В «Семье» пояснили, что для того, чтобы уберечь пожилых людей, совместно с сервисом доставки «Домойдоставим» с 24 марта по 20 апреля жителям Перми, которым уже за 65 лет, бесплатная доставка продуктов будет осуществляться при покупке от 500 рублей вместо 2 тысяч рублей. Оформить заказ может как сам пенсионер, так и его близкие, а также соседи по лестничной клетке.
В магазинах ТС «Пятерочка» ввели специальные часы для посещения магазинов пожилыми людьми – каждый понедельник и четверг с 8:00 до 10:00 часов. Руководство торговой сети убедительно просит жителей края в эти часы по возможности минимизировать посещение магазинов и дать возможность пожилым людям закупиться всем необходимым.
Помимо этого, АО «ЭР-Телеком Холдинг» совместно с АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи России запустили портал полезных сервисов для людей, находящихся на обсервации и карантине. На данный сайтах-агрегаторах можно получить доступ к онлайн-кинотеатрам, сервисам по доставке готовой еды и продуктов питания, сервисам по медицинским услугам в онлайн-режиме, почтовым сервисам, а также по предоставлению услуг связи. Надо зайти на официальный сайт «Все.онлайн» (https://www.vseonline.online/).
В Пермском крае на базе регионального офиса Общероссийского народного фронта заработал штаб волонтеров-медиков. Наши земляки собирают заявки представителей старшего поколения и пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся дома на самоизоляции. Оставить заявку можно по телефону 8 (800) 200-34-11 (звонок бесплатный).
Помимо волонтеров, поддержку оказывает служба социальных участковых. Связаться с ними можно по телефону 8-800-100-83-05. Социальные участковые – это специально подготовленные работники, которые оказывают помощь всем нуждающимся гражданам. Именно социальные участковые своевременно выявляют проблемы жителей региона и оказывают содействие в их решении.
© «Вечерние ведомости»
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