Прокуратура Перми проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства

13:05 | 30.03.2020

1 апреля с 14:00 до 16:00 прокуратурами города Перми будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения работодателями требований трудового законодательства.



В рамках «горячей линии» пермяки могут обращаться по вопросам нарушения порядка оплаты труда, нарушения работодателями требований Указа президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и по иным вопросам.



Прием звонков будет осуществляться:



- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29,



- в прокуратуре Ленинского района по телефону 212-57-62,



- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону 267-67-21,



- в прокуратуре Дзержинского района по телефону 246-61-59,



- в прокуратуре Свердловского района по телефону 244-54-11,



- в прокуратуре Индустриального района по телефону 228-09-95,



- в прокуратуре Кировского района по телефону 283-80-24,



- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону 275-11-04.

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