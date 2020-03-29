Пермь: новости дня
12:16 | 30.03.2020
Основной период ЕГЭ-2020 в Пермском крае будет перенесен
Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня, сдавать экзамен в Пермском крае планируют 13231 человек. Проведение основного периода ОГЭ и ГВЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на участие в экзаменах зарегистрировалось 28253 девятиклассников Пермского края.
В настоящее время готовятся проекты приказов Минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году. Проект нового расписания экзаменов будет в ближайшие дни направлен в региональные органы управления образованием вместе с разъяснениями по организации работы в связи с переносом сроков государственной итоговой аттестации.
© «Вечерние ведомости»
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