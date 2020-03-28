В детских садах Перми с 30 марта будут работать дежурные группы

20:21 | 29.03.2020

В нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля в 47 детских садах разных районов города будут функционировать только дежурные группы. Время их работы: с 08:00 до 19:00.



Чтобы попасть в дежурную группу, родителям необходимо написать заявление на имя руководителя детского сада с указанием места работы обоих родителей.



Отметим, что места в дежурных группах предоставляются детям, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения: медицинских учреждениях, аптеках, непрерывно действующих организациях и организациях, обеспечивающих население продуктами питания.



По вопросам функционирования дежурных групп в детских садах Перми родители могут обратиться в департамент образования по телефонам: 212-70-50 или 212-73-18. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00. Посмотреть полный перечень детских садов, в которых будут работать дежурные группы, можно здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/1585488534770896.docx.

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