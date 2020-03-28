Общественный транспорт Перми с 30 марта переходит на расписание выходного дня

20:18 | 29.03.2020

По расписанию выходного дня автобусы и трамваи будут работать до 5 апреля. Городские власти обеспечат кондукторов частных и муниципальных автобусов защитными масками.



В соответствии с решением городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Перми, с 30 марта по 5 апреля весь городской транспорт переходит на работу по расписанию выходного дня. С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно будет ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.gortransperm.ru/, вкладка «Online расписание».



Кроме того, городскими властями принято решение об обеспечении кондукторов как муниципального транспорта, так и частных перевозчиков защитными масками. Достигнута договоренность с пермским предприятием АО «Сорбент» по производству и поставке 10 тысяч масок, которые будут распространены среди кондукторов общественного транспорта.



Напомним, особое внимание городские власти уделяют дезинфекции общественного транспорта. Так, перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Департамент транспорта администрации Перми договорился со специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций о полной обработке подвижного состава в конце смены. Обрабатываются все машины, независимо от того, муниципальный это автопарк или частный. Для кондукторов организован дополнительный инструктаж по дезинфекции салонов автобусов и трамваев между рейсами.

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