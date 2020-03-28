Запрет на ведение предпринимательской деятельности в Прикамье действует и на крупные торговые объекты

20:14 | 29.03.2020

Министерство промышленности Пермского края предупреждает владельцев крупных торговых объектов, в том числе торговых центров, гипермаркетов и магазинов самообслуживания, о том, что нарушение запрета ведения предпринимательской, в том числе торговой деятельности идет вразрез с указом губернатора Пермского края от 19 марта 2020 года «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае», и предостерегает об ответственности, которую несут предприниматели.



В документе четко указан перечень товаров первой необходимости, которые в данный момент можно реализовывать на территории региона. При этом отмечается, что магазин должен иметь в продаже минимум несколько позиций из разрешенного списка, чтобы иметь право вести предпринимательскую деятельность. В соответствии с указом губернатора, строительные магазины, магазины бытовой техники, а также другие виды торговых объектов с непродовольственными товарами, в том числе крупные торговые объекты, не попадают под данное разрешение.



«Уважаемые предприниматели, очень просим вас соблюдать те предписания, которые вам выданы. В сложившейся ситуации вы можете попасть на 90-дневное закрытие бизнеса, штрафы, а в некоторых обстоятельствах – вплоть до уголовного наказания. Отмечу, что перечь товаров первой необходимости, утвержденный на региональном уровне, будет только расширяться. Надеемся на то, что при соблюдении всех правил самоизоляции и личной гигиены в скором времени подобные меры реагирования будут не нужны», - обратился к предпринимательскому сообществу министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов.



По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Виталия Костарева, ведется активная работа по мониторингу объектов торговли, выдаются необходимые предписания: «28 марта в ходе рейдовых мероприятий было проверено 723 объекта, 25 из которых функционировали. В отношении хозяйствующих субъектов, не выполняющих санитарно-противоэпидемические мероприятия, возбуждены дела об административных правонарушениях, применен временный запрет деятельности. Материалы дел об административных правонарушениях будут направлены в суд для рассмотрения и решения вопроса о назначении виновным лицам наказания в виде административного приостановления деятельности до 90 суток». Также он подчеркнул, что регулярные проверки будут продолжены. Напомним, 28 марта решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса по рекомендации Правительства РФ на территории Пермского края была введена приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничения также коснулись объектов розничной торговли, работы бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев.



В связи с этим оперативный штаб совместно с Роспотребнадзором, прокуратурой и отделами потребрынка районных администраций Перми инициирует серию проверок и рейдов по приостановке деятельности таких объектов с привлечением их собственников к административной ответственности.

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