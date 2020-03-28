Оперштаб: в Пермском крае на неделю ограничат время продажи алкоголя

17:32 | 29.03.2020

Оперштаб по нераспространению коронавирусной инфекции обсудил расширение мер по борьбе с вирусом.



Сегодня, 29 марта, состоялось заседание оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции Пермского края под председательством главы региона Дмитрия Махонина.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей и гостей региона отнестись с пониманием к принимаемым мерам, от них зависит безопасность родных и близких людей. «Сейчас важно минимизировать распространение инфекции для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья. Будьте внимательны к близким, особенно к старшему поколению, соблюдайте меры профилактики и берегите себя», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



На заседании оперштаба приняты решения, которые будут закреплены указом губернатора, и вступят в силу после официального опубликования в понедельник. В частности, речь идет о расширении перечня предприятий сферы услуг, которые с 30 марта по 5 апреля приостанавливают свою деятельность, например, фотосалоны, салоны связи, ремонт обуви, оказание бытовых услуг и т.д. «Приостанавливается оказание услуг, при предоставлении которых необходимо очное присутствие гражданина. При этом мы делаем исключение для ритуальных, транспортных, медицинских услуг, услуг ЖКХ, а также услуг, имеющих неотложный характер. Кроме того, мы полностью сохраним оказание всех услуг населению в дистанционной форме», - пояснил заместитель главы администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок.



Кроме того, предполагается закрепить переход на дистанционную работу территориальных органов минсоцразвития. Документы и консультации будут проводиться в онлайн-режиме. Центры занятости населения также временно перейдут на удаленную работу.



Принятие подобных мер, поясняет глава региона, необходимо для предотвращения распространения вируса.



Важно отметить, что продуктовые магазины свою работу продолжат, однако краевые власти ограничат время продажи алкоголя. На неделе с 30 марта по 5 апреля его можно будет приобрести с 11.00 до 20.00.



С 28 марта по 5 апреля 2020 года решением оперативного штаба водится временная приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составит обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.



Кроме того, приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.



Согласно решению приостанавливается работа бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.



Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях МФЦ.

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