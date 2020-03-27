 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

04:25 | 29.03.2020

В Прикамье центр «Мой бизнес» поможет сохранить компанию во время коронавируса

Центр «Мой бизнес» Пермского края открыл горячую линию по номеру 8-800-201-30-60. По этому телефону предприниматели могут сообщить о проблемах своего бизнеса и получить консультации экспертов по правовым вопросам, налогам, трудовому законодательству и другим актуальным вопросам.

В первую очередь содействие будет оказано предприятиям в переводе бизнеса на дистанционную работу. Центр поддержки предпринимательства запустит серию бесплатных вебинаров по обучению практическим инструментам настройки бизнеса в онлайн-режиме.

Микрофинансовая компания Пермского края окажет особые меры поддержки бизнеса. Будут снижены до 6% годовых процентные ставки для наиболее чувствительных отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска: гостиницы, предприятия общественного питания, торговля непродовольственными товарами, образовательные услуги, деятельность в области культуры, спорта и организации досуга. Для предпринимателей из отраслей сельского хозяйства, здравоохранения, обрабатывающего производства и строительства (действующих заемщиков по их заявлению) снижается долговая нагрузка: вводятся процентные «каникулы» на 3-6 месяцев для погашения процентов и основного долга. Для всех категорий заявителей упрощаются требования к залоговому имуществу: по отношению к недвижимости теперь исключены требования о единственном жилье и прописанных несовершеннолетних детях. В категорию обеспечения движимого имущества добавится оборудование, транспортные средства, самоходные дорожно-строительные машины и спецтехника.

Региональная гарантийная организация Пермского края в качестве мер поддержки расширит приоритетные виды деятельности для применения специальной ставки. В них войдет деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, торговля непродовольственными товарами и вся туристическая сфера. Сама ставка вознаграждения за поручительство составит: основная – 0,75% годовых, специальная – 0,5% годовых, теперь ее можно будет оплачивать в рассрочку. Кроме того, совместно со «Сбербанком» запущен механизм предоставления поручительства без двойного андеррайтинга. Это позволит бизнесу получить необходимые кредиты в короткие сроки.

Напомним, меры господдержки предприятий Пермского края обсудили на совещании под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Он обозначил, что принятые меры относятся к предпринимателям, у которых трудоустроено порядка 70 тыс. жителей Прикамья. Это компании сфер общественного питания, торговли автотранспортными средствами, гостиницы, туристический бизнес и другие. «Сегодня мы озвучили готовность отсрочить уплату транспортного налога, налога на имущество, арендных платежей на землю и недвижимость. Кроме того, краевые власти предусматривают средства поддержки из госфондов. Патент в озвученных сферах бизнеса будет установлен символический – 1 рубль, – прокомментировал итоги совещания Дмитрий Махонин. – Меры поддержки будут корректироваться, исходя из данных федеральной налоговой службы, так как ведомство имеет доступ к данным онлайн-касс. Мы поймем, какие сферы нуждаются в нашей поддержке, по их реальным оборотам».

Поддержка предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» ежегодно увеличивается. В 2019 году ее получили свыше 8000 предприятий. За прошедший год при помощи центра «Мой бизнес» в Пермском крае было открыто более 600 субъектов МСП. В рамках акселерационного направления и популяризации предпринимательства в регионе центр провел свыше 2700 мероприятий, в которых участвовали 18500 СМСП.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

04:25 | 29.03.2020
В Прикамье центр «Мой бизнес» поможет сохранить компанию во время коронавируса

04:24 | 29.03.2020
В честь Международного дня театра Пермский ТЮЗ открыл доступ к видеоархиву спектаклей

04:22 | 29.03.2020
С 30 марта по 3 апреля парковки в центре Перми будут бесплатными

04:21 | 29.03.2020
В Прикамье проходят рейды по организациям, игнорирующим требования по нераспространению коронавируса

04:20 | 29.03.2020
Жительница Перми погибла от укусов собак

28.03.2020

18:59 | 28.03.2020
Кабмин России утвердил список товаров первой необходимости

18:10 | 28.03.2020
В Свердловской области магазины закрылись на «коронавирусные каникулы», однако есть нарушители

17:47 | 28.03.2020
Свердловские фермеры жалуются на отмену ярмарок из-за коронавируса

17:29 | 28.03.2020
Рейс Сочи – Екатеринбург изменил маршрут в последний момент

17:03 | 28.03.2020
В Нижнем Тагиле студентов отправляют на практику в ТЦ в «коронавирусные каникулы»

16:38 | 28.03.2020
На Среднем Урале пропал без вести 56-летний мужчина

16:32 | 28.03.2020
В Свердловской области медики провели еще 990 исследований проб на коронавирус

15:28 | 28.03.2020
В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом

комментариев: 1

14:44 | 28.03.2020
В Нижнем Тагиле коронавирус скорректировал движение общественного транспорта

14:26 | 28.03.2020
В Свердловской области число зараженных коронавирусом выросло до 24

14:09 | 28.03.2020
В России зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13:57 | 28.03.2020
В Екатеринбурге дети несколько дней жили с родителями, заболевшими коронавирусом

13:42 | 28.03.2020
Авиакомпания «Победа» отменяет все рейсы, включая внутренние

13:25 | 28.03.2020
В Новосибирске зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус

12:40 | 28.03.2020
В Екатеринбурге 93 человека эвакуированы из-за пожара на железнодорожном вокзале

12:28 | 28.03.2020
Не все торговые центры Екатеринбурга закроются на «коронавирусные каникулы»

12:02 | 28.03.2020
В Свердловской области сгорели два автомобиля

11:40 | 28.03.2020
В Екатеринбурге полиция проверит 35 тысяч человек, пребывающих на домашнем карантине

11:00 | 28.03.2020
На Среднем Урале произошел крупный пожар площадью около 500 квадратных метров

10:23 | 28.03.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую женщину

10:03 | 28.03.2020
В Свердловской области в связи с коронавирусом началась выходная неделя

27.03.2020

23:35 | 27.03.2020
Екатеринбургский поселок Малый исток остался без света

комментариев: 1

22:41 | 27.03.2020
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 580 человек

22:11 | 27.03.2020
Во время выходной недели в Екатеринбурге большинство автобусов будет ходить по расписанию выходного дня

21:41 | 27.03.2020
В Прикамье назвали сферы бизнеса, которые должны приостановить деятельность на следующей неделе

21:18 | 27.03.2020
Закрытие ТЦ и общепита в Свердловской области будут контролировать спецгруппы

19:50 | 27.03.2020
Вопросам семей с маленькими детьми, чьи родители вышли на работу во время выходной недели, в Свердловской области будут уделять особое внимание

19:00 | 27.03.2020
Забег «Майская гроза» в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса

18:42 | 27.03.2020
В Новоуральске полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в грабеже пенсионерки

18:30 | 27.03.2020
Пермский край поможет землякам вернуться домой

18:24 | 27.03.2020
Жители Прикамья старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 