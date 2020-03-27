В Прикамье центр «Мой бизнес» поможет сохранить компанию во время коронавируса

04:25 | 29.03.2020

Центр «Мой бизнес» Пермского края открыл горячую линию по номеру 8-800-201-30-60. По этому телефону предприниматели могут сообщить о проблемах своего бизнеса и получить консультации экспертов по правовым вопросам, налогам, трудовому законодательству и другим актуальным вопросам.



В первую очередь содействие будет оказано предприятиям в переводе бизнеса на дистанционную работу. Центр поддержки предпринимательства запустит серию бесплатных вебинаров по обучению практическим инструментам настройки бизнеса в онлайн-режиме.



Микрофинансовая компания Пермского края окажет особые меры поддержки бизнеса. Будут снижены до 6% годовых процентные ставки для наиболее чувствительных отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска: гостиницы, предприятия общественного питания, торговля непродовольственными товарами, образовательные услуги, деятельность в области культуры, спорта и организации досуга. Для предпринимателей из отраслей сельского хозяйства, здравоохранения, обрабатывающего производства и строительства (действующих заемщиков по их заявлению) снижается долговая нагрузка: вводятся процентные «каникулы» на 3-6 месяцев для погашения процентов и основного долга. Для всех категорий заявителей упрощаются требования к залоговому имуществу: по отношению к недвижимости теперь исключены требования о единственном жилье и прописанных несовершеннолетних детях. В категорию обеспечения движимого имущества добавится оборудование, транспортные средства, самоходные дорожно-строительные машины и спецтехника.



Региональная гарантийная организация Пермского края в качестве мер поддержки расширит приоритетные виды деятельности для применения специальной ставки. В них войдет деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, торговля непродовольственными товарами и вся туристическая сфера. Сама ставка вознаграждения за поручительство составит: основная – 0,75% годовых, специальная – 0,5% годовых, теперь ее можно будет оплачивать в рассрочку. Кроме того, совместно со «Сбербанком» запущен механизм предоставления поручительства без двойного андеррайтинга. Это позволит бизнесу получить необходимые кредиты в короткие сроки.



Напомним, меры господдержки предприятий Пермского края обсудили на совещании под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Он обозначил, что принятые меры относятся к предпринимателям, у которых трудоустроено порядка 70 тыс. жителей Прикамья. Это компании сфер общественного питания, торговли автотранспортными средствами, гостиницы, туристический бизнес и другие. «Сегодня мы озвучили готовность отсрочить уплату транспортного налога, налога на имущество, арендных платежей на землю и недвижимость. Кроме того, краевые власти предусматривают средства поддержки из госфондов. Патент в озвученных сферах бизнеса будет установлен символический – 1 рубль, – прокомментировал итоги совещания Дмитрий Махонин. – Меры поддержки будут корректироваться, исходя из данных федеральной налоговой службы, так как ведомство имеет доступ к данным онлайн-касс. Мы поймем, какие сферы нуждаются в нашей поддержке, по их реальным оборотам».



Поддержка предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» ежегодно увеличивается. В 2019 году ее получили свыше 8000 предприятий. За прошедший год при помощи центра «Мой бизнес» в Пермском крае было открыто более 600 субъектов МСП. В рамках акселерационного направления и популяризации предпринимательства в регионе центр провел свыше 2700 мероприятий, в которых участвовали 18500 СМСП.

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