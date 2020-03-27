В честь Международного дня театра Пермский ТЮЗ открыл доступ к видеоархиву спектаклей

04:24 | 29.03.2020

27 марта отмечается Международный день театра. Несмотря на то, что в целях профилактики распространения коронавируса учреждения культуры сейчас закрыты для посетителей, Пермский ТЮЗ не мог оставить своих зрителей без спектаклей и открыл доступ к своему видеоархиву.



В планах театра – показать несколько замечательных спектаклей: «Вишневый сад» и «Ночь перед Рождеством», «Стойкий оловянный солдатик» и «Обыкновенное чудо», «Гроза» и «Лес», «Мещанин во дворянстве» и «Гришка Вольт».



В Международный день театра, 27 марта, был открыт доступ к легендарному спектаклю в постановке народного артиста России Михаила Скоморохова «За великое чувство любви».



- Этот спектакль не только чрезвычайно любим пермяками, но также был показан на гастролях в Санкт-Петербурге, где получил множество отзывов, - рассказали в ТЮЗе.



Посмотреть видеоархив спектаклей можно в официальном паблике Пермского ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/permtuz. Размещение спектаклей театра планируется дважды в неделю.

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