С 30 марта по 3 апреля парковки в центре Перми будут бесплатными

04:22 | 29.03.2020

В соответствии с Указом президента Российской Федерации, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. В это время парковки в центре для жителей Перми будут бесплатными. Абонементы, которыми пользуется часть горожан, будут продлены на 5 дней.



Система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни. Согласно Указу президента Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни. В это время парковки в Перми будут бесплатными. В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» уточнили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни – все абонементы будут продлены на 5 дней.



Напомним, за 3 года работы системы платных парковок в Перми удалось существенно разгрузить центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит.

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