Пермь: новости дня
04:21 | 29.03.2020
В Прикамье проходят рейды по организациям, игнорирующим требования по нераспространению коронавируса
28 марта решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса по рекомендации Правительства РФ на территории Пермского края была введена приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничение также затронуло объекты розничной торговли, бани, сауны, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии.
Данные ограничительные мероприятия введены в целях минимизации распространения инфекции и для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья, в том числе старшего поколения. Введение режима самоизоляции и разобщение - это самый эффективный способ «сгладить пик» эпидемии. Однако зафиксированы факты, что, несмотря на введение запрета на деятельность точек общепита и розничной торговли, ряд объектов продолжает свою работу.
В связи с этим, оперативный штаб совместно с Роспотребнадзором, прокуратурой и отделами потребрынка районных администраций Перми инициирует серию проверок и рейдов по приостановке деятельности таких объектов с привлечением их собственников к административной ответственности.
Штаб напоминает, что неисполнение указанных требований влечет административную ответственность по ст. 6.3 КОАП РФ (невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемиологических мероприятий) и с 29 марта 2020 года будет наказываться административным штрафом (от 1000 до 20 000 рублей) и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, организации, которые не относятся к категории обеспечивающих жизнедеятельность граждан, при этом игнорируют требование о временном приостановлении деятельности предприятия/организации, также должны учитывать, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, статьей 236 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до 80 000 рублей до ограничения свободы на срок до 1 года. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то лишение свободы возможно на срок до 5 лет.
Оперативный штаб обращается к гражданам: если вы столкнулись с организациями, которые продолжают осуществлять свою деятельность в период угрозы распространения коронавируса, и они не являются аптечными пунктами, магазинами продовольственных товаров и товаров первой необходимости, сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора. Сообщения о нарушениях санитарных норм объекта, в том числе нарушений условий повышенной готовности на фоне коронавируса, вы можете подать по почте: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 или по телефону: 8(342) 239-35-63.
© «Вечерние ведомости»
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