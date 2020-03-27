В Прикамье проходят рейды по организациям, игнорирующим требования по нераспространению коронавируса

04:21 | 29.03.2020

Нарушителей ждет штраф, приостановка деятельности, а в случае заражения граждан - лишение свободы сроком до 5 лет.



28 марта решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса по рекомендации Правительства РФ на территории Пермского края была введена приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничение также затронуло объекты розничной торговли, бани, сауны, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии.



Данные ограничительные мероприятия введены в целях минимизации распространения инфекции и для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья, в том числе старшего поколения. Введение режима самоизоляции и разобщение - это самый эффективный способ «сгладить пик» эпидемии. Однако зафиксированы факты, что, несмотря на введение запрета на деятельность точек общепита и розничной торговли, ряд объектов продолжает свою работу.



В связи с этим, оперативный штаб совместно с Роспотребнадзором, прокуратурой и отделами потребрынка районных администраций Перми инициирует серию проверок и рейдов по приостановке деятельности таких объектов с привлечением их собственников к административной ответственности.



Штаб напоминает, что неисполнение указанных требований влечет административную ответственность по ст. 6.3 КОАП РФ (невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемиологических мероприятий) и с 29 марта 2020 года будет наказываться административным штрафом (от 1000 до 20 000 рублей) и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.



Кроме того, организации, которые не относятся к категории обеспечивающих жизнедеятельность граждан, при этом игнорируют требование о временном приостановлении деятельности предприятия/организации, также должны учитывать, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, статьей 236 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до 80 000 рублей до ограничения свободы на срок до 1 года. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то лишение свободы возможно на срок до 5 лет.



Оперативный штаб обращается к гражданам: если вы столкнулись с организациями, которые продолжают осуществлять свою деятельность в период угрозы распространения коронавируса, и они не являются аптечными пунктами, магазинами продовольственных товаров и товаров первой необходимости, сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора. Сообщения о нарушениях санитарных норм объекта, в том числе нарушений условий повышенной готовности на фоне коронавируса, вы можете подать по почте: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 или по телефону: 8(342) 239-35-63.

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