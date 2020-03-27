Жительница Перми погибла от укусов собак

04:20 | 29.03.2020

В Мотовилихинском районе Перми обнаружено тело женщины. По предварительным данным, в ночь на 27 марта на 58-летнюю пермячку напали собаки, что могло стать причиной смерти.



Собаки были на самовыгуле. Их хозяевам может грозить наказание.



СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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