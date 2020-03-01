В Прикамье назвали сферы бизнеса, которые должны приостановить деятельность на следующей неделе

21:41 | 27.03.2020

В соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 27 марта 2020 в Пермском крае приняты дополнительные мероприятия, реализуемые в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей и гостей региона отнестись с пониманием к принимаемым мерам, от них зависит безопасность родных и близких людей. «Сейчас важно минимизировать распространение инфекции для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья. Будьте внимательны к близким, особенно к старшему поколению, соблюдайте меры профилактики и берегите себя», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



С 28 марта по 5 апреля 2020 года решением оперативного штаба водится временная приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составит обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.



Кроме того, приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.



Согласно решению приостанавливается работа бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.



Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях МФЦ.



Что будет работать, а что нет на следующей «выходной» неделе в Пермском крае?



Работают:



- аптеки;



- доставка еды из кафе и ресторанов;



- продуктовые магазины.



Не работают:



- больницы: оказание медицинской помощи в экстренных случаях будет обеспечено службой скорой помощи;



- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные;



- объекты розничной торговли;



- бани, сауны;



- салоны красоты, косметические, СПА-салоны;



- массажные салоны, солярии;



- МФЦ;



- кабинеты стоматологии, за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной или неотложной помощи;



- пансионаты, дома отдыха, санатории;



- горнолыжные трассы;



- объекты массового отдыха.



Временно приостанавливается с 28 марта по 1 июня: бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Прикамья.



В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, должны быть обеспечены условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, а также организовано их питание непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.



Всем гражданам рекомендовано ограничить поездки за пределы населенного пункта проживания, в том числе в целях туризма и отдыха.



За невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность (ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):



- физические лица – штраф 100-500 руб.;



- ИП – 500-1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;



- юридические лица – 10-20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



При этом граждане, нарушающие режим самоизоляции, помимо штрафа, могут быть принудительно изолированы в медицинское учреждение.



Если нарушение самоизоляции повлекло массовое заболевание людей, то может наступить уголовная ответственность, которая предусматривает различные виды наказания – от штрафа до 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 5 лет по ст. 236 УК РФ (в случае, если заразившийся от гражданина скончался).



В случае нарушения трудовых прав в указанный период гражданам необходимо обращаться в Государственную инспекцию по труду Пермского края.

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