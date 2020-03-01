Пермь: новости дня
21:41 | 27.03.2020
В Прикамье назвали сферы бизнеса, которые должны приостановить деятельность на следующей неделе
Глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей и гостей региона отнестись с пониманием к принимаемым мерам, от них зависит безопасность родных и близких людей. «Сейчас важно минимизировать распространение инфекции для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья. Будьте внимательны к близким, особенно к старшему поколению, соблюдайте меры профилактики и берегите себя», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
С 28 марта по 5 апреля 2020 года решением оперативного штаба водится временная приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составит обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
Кроме того, приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.
Согласно решению приостанавливается работа бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях МФЦ.
Что будет работать, а что нет на следующей «выходной» неделе в Пермском крае?
Работают:
- аптеки;
- доставка еды из кафе и ресторанов;
- продуктовые магазины.
Не работают:
- больницы: оказание медицинской помощи в экстренных случаях будет обеспечено службой скорой помощи;
- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные;
- объекты розничной торговли;
- бани, сауны;
- салоны красоты, косметические, СПА-салоны;
- массажные салоны, солярии;
- МФЦ;
- кабинеты стоматологии, за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной или неотложной помощи;
- пансионаты, дома отдыха, санатории;
- горнолыжные трассы;
- объекты массового отдыха.
Временно приостанавливается с 28 марта по 1 июня: бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Прикамья.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, должны быть обеспечены условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, а также организовано их питание непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
Всем гражданам рекомендовано ограничить поездки за пределы населенного пункта проживания, в том числе в целях туризма и отдыха.
За невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность (ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):
- физические лица – штраф 100-500 руб.;
- ИП – 500-1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- юридические лица – 10-20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При этом граждане, нарушающие режим самоизоляции, помимо штрафа, могут быть принудительно изолированы в медицинское учреждение.
Если нарушение самоизоляции повлекло массовое заболевание людей, то может наступить уголовная ответственность, которая предусматривает различные виды наказания – от штрафа до 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 5 лет по ст. 236 УК РФ (в случае, если заразившийся от гражданина скончался).
В случае нарушения трудовых прав в указанный период гражданам необходимо обращаться в Государственную инспекцию по труду Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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