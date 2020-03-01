Пермский край поможет землякам вернуться домой

18:30 | 27.03.2020

Глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности Пермского края совместно с Пермским линейным отделом полиции на транспорте держать на контроле вопрос возвращения пермяков, находящихся за границей и выехавших по путевкам турфирм, а в случае необходимости – быть готовыми оказать поддержку.



По данным министерства территориальной безопасности, в настоящее время ожидается прибытие из-за рубежа 155 жителей Пермского края, включая детей. Последние туристы должны вернуться в Москву до 30 марта.



Сейчас министерство совместно с транспортной полицией идентифицирует пермских туристов, чтобы по их прибытии осуществить все необходимые карантинные мероприятия. В частности, все прибывшие в аэропорт граждане в обязательном порядке пройдут процедуру термометрии и будут направлены на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней. На 10-й день после возвращения врачи возьмут у них анализы на коронавирус.



Листок нетрудоспособности эти туристы смогут получить онлайн или позвонив на круглосуточную горячую линию министерства здравоохранения Пермского края 8 (342) 258-07-87.

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