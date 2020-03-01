Пермь: новости дня
18:30 | 27.03.2020
Пермский край поможет землякам вернуться домой
По данным министерства территориальной безопасности, в настоящее время ожидается прибытие из-за рубежа 155 жителей Пермского края, включая детей. Последние туристы должны вернуться в Москву до 30 марта.
Сейчас министерство совместно с транспортной полицией идентифицирует пермских туристов, чтобы по их прибытии осуществить все необходимые карантинные мероприятия. В частности, все прибывшие в аэропорт граждане в обязательном порядке пройдут процедуру термометрии и будут направлены на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней. На 10-й день после возвращения врачи возьмут у них анализы на коронавирус.
Листок нетрудоспособности эти туристы смогут получить онлайн или позвонив на круглосуточную горячую линию министерства здравоохранения Пермского края 8 (342) 258-07-87.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:41 | 27.03.2020
В Прикамье назвали сферы бизнеса, которые должны приостановить деятельность на следующей неделе
19:50 | 27.03.2020
Вопросам семей с маленькими детьми, чьи родители вышли на работу во время выходной недели, в Свердловской области будут уделять особое внимание
19:00 | 27.03.2020
Забег «Майская гроза» в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса
18:42 | 27.03.2020
В Новоуральске полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в грабеже пенсионерки
18:30 | 27.03.2020
Пермский край поможет землякам вернуться домой
18:24 | 27.03.2020
Жители Прикамья старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции
18:23 | 27.03.2020
Сотрудники Северского трубного завода Свердловской области приняли участие в донорской акции
18:15 | 27.03.2020
Пермяков просят перенести плановые визиты в медицинские учреждения
17:48 | 27.03.2020
В Перми вводятся ограничения по посещению мест массового отдыха
17:39 | 27.03.2020
Екатеринбуржцы смогут сообщить о незаконном выходе на работу по горячей линии
17:22 | 27.03.2020
Пермские МФЦ закроются на карантин
17:02 | 27.03.2020
Центральный парк Екатеринбурга закрывается до 6 апреля
16:50 | 27.03.2020
Студенты-ветеринары помогут свердловчанам на карантине с уходом за домашними животными
16:28 | 27.03.2020
В Екатеринбурге детские сады уходят на карантин
16:14 | 27.03.2020
Доктор экономических наук Марамыгин в ситуации с пандемией предложил не повторять опыт европейских стран
15:53 | 27.03.2020
Высокинский рассказал, при каких условиях Екатеринбург закроют
15:40 | 27.03.2020
Заразившуюся коронавирусом свердловчанку перевели в реанимацию
15:21 | 27.03.2020
Замгубернатора Свердловской области заявил о необходимости минимизировать социальные контакты
14:57 | 27.03.2020
Бывший начальник нижнетагильского ФСБ стал советником ректора УрФУ
14:51 | 27.03.2020
С карты Свердловской области исчез поселок-призрак
14:34 | 27.03.2020
В Екатеринбурге два молодых наркоторговца отправились в колонию
14:09 | 27.03.2020
СвЖД поддержит акцию «Час Земли»
13:45 | 27.03.2020
В Перми началась тотальная обработка улиц дезинфицирующим средством
13:35 | 27.03.2020
В екатеринбургской ИК-2 начали изготавливать марлевые повязки
13:14 | 27.03.2020
Из-за ремонта ж/д переезда в Екатеринбурге водители не смогут проехать по улице Норильской
13:02 | 27.03.2020
Пермская санавиация помогла спасти жизнь 9-летнего ребенка
12:57 | 27.03.2020
Екатеринбургский охотник спас косулю от бродячих псов