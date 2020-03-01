Пермь: новости дня
18:24 | 27.03.2020
Жители Прикамья старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции
Важно отметить, что указ не предусматривает штрафных санкций к тем, кто выйдет из дома. Принимаемые меры призваны обеспечить безопасность жителей региона и уменьшить масштабы распространения инфекции.
В своем обращении к жителям края глава Прикамья подчеркнул, что краевые власти делают все возможное, чтобы обезопасить жителей от вируса, но важна и личная ответственность каждого: «Все вы беспокоитесь о своем здоровье, о здоровье своих близких. Прежде всего, прошу сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. Поддерживайте друг друга, и особенно людей старшего поколения. Я призываю вас быть ответственными и по возможности оставаться дома».
Дмитрий Махонин особо отметил, что людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо особенно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. «Больничный можно оформить без посещения поликлиники. Если нужны продукты, помощь в быту – работает штаб волонтеров-медиков», – напомнил он.
Для тех, кому необходима помощь (людям старшего поколения и находящимся на самоизоляции дома 14 дней), будет оказана социальная поддержка. Волонтеры, которых уже сейчас насчитывается около 100 человек, доставят продукты первой необходимости и лекарства, помогут в приготовлении еды и уборке квартиры. При этом у них будут все необходимые в данной ситуации средства индивидуальной защиты.
Телефон горячей линии волонтеров: 8-800-2003-411 (звонок бесплатный).
Также за помощью можно обратиться в службу социальных участковых. Сейчас в крае работают 265 социальных участковых, они закреплены за каждой территорией Пермского края. Кроме того, жители Прикамья могут рассказать о своей проблеме по телефону скорой социальной помощи:
- 129 со стационарного телефона,
- 8-800-100-83-05 с мобильного.
Предприятиям сферы ЖКХ и организациям, предоставляющим услуги связи, рекомендовано в этот период не применять меры административного воздействия за несвоевременную оплату людьми, находящимися на самоизоляции, а также обеспечить бесперебойное предоставление услуг.
На сегодня в Пермском крае 10 подтвержденных случаев заболевания, еще 47 человек находятся в больнице с признаками ОРВИ, на домашнем карантине – более 3 тыс. жителей.
Напомним, коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.
Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом.
Основные симптомы болезни – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.
Жители Пермского края, прибывшие из-за границы, должны немедленно самоизолироваться на 14 дней. В случае возникновения симптомов ОРВИ необходимо вызвать на дом врача. Забор проб на анализы происходит на 10-й день карантина. Больничные листки можно получить удаленно, позвонив на круглосуточную горячую линию: +7 (342) 258-07-87.
© «Вечерние ведомости»
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