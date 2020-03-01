Пермяков просят перенести плановые визиты в медицинские учреждения

18:15 | 27.03.2020

Оказание медицинской помощи в экстренных случаях будет по-прежнему обеспечено службой «Скорой медицинской помощи».



Ограничения вводятся до 30 апреля и касаются медицинских учреждений любой формы собственности. Соответствующее постановление 26 марта вынесено Главным государственным санитарным врачом «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Пермском крае». Также запрещены посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении.



Запрет распространяется на плановое посещение узких специалистов в амбулаторных медицинских организациях, на диспансеризацию населения, на профилактические осмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, на плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением вакцинации по эпидемическим показаниям.



- О переносе плановых госпитализаций на другую дату пациентам будет сообщено по телефону. Также необходимо отметить, что амбулаторная служба поликлиник организует мобильные бригады для обслуживания пациентов на дому, – пояснила Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.



При этом для амбулаторных медицинских организаций в приоритете будет оказание медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории с неблагополучной эпидемической обстановку, и лицам в возрасте старше 65 лет.



Оказание медицинской помощи в экстренных случаях будет по-прежнему обеспечено службой «Скорой медицинской помощи».



В связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым гражданам рекомендуется минимизировать использование общественного транспорта, посещение общественных мест (в том числе магазинов и поликлиник) и при необходимости вызывать врача на дом.



Также в Пермском крае пациентам с хроническими заболеваниями начали выдавать рецепты на дому и на более длительный срок действия.



Сейчас в Пермском крае зафиксировано 10 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Еще 47 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, 3377 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза.



По возможности лучше не посещать общественные места. Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом. Основные симптомы болезни – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.



Жители Пермского края, прибывшие из-за границы и из других регионов, должны немедленно самоизолироваться на 14 дней. В случае возникновения симптомов ОРВИ необходимо вызвать на дом врача. Задать интересующие вас вопросы, а также получить удаленно больничные листки можно, позвонив на круглосуточную горячую линию: +7 (342) 258-07-87.

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