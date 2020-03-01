В Перми вводятся ограничения по посещению мест массового отдыха

17:48 | 27.03.2020

Ограничения по посещению вводятся на набережной Камы и в городских парках. Среди них – парк «Счастье есть» в Кировском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном районе, парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе и сад им. Свердлова в Мотовилихе.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в связи с введением в городе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 28 марта пермяков просят отказаться от посещения набережной. Проход на набережную будет закрыт со всех сторон. Для пробежки променадную часть набережной Камы будут открывать ежедневно с 06:00 до 12:00.



Что касается муниципальных парков, то здесь также введены ограничительные меры: отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.



Поскольку парки являются естественной транзитной зоной и не имеют ворот, ограничить доступ на их территорию невозможно. Вместе с тем, горожанам рекомендуют не посещать парки и скверы для профилактики распространения инфекции.

© «Вечерние ведомости»