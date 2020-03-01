Пермь: новости дня
17:22 | 27.03.2020
Пермские МФЦ закроются на карантин
С понедельника, 30 апреля, все многофункциональные центры будут закрыты для посетителей. Данные меры вызваны необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пермского края и в связи с Указом президента РФ от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
«Приостановка приема заявителей во всех отделениях МФЦ - вынужденная мера, вызванная необходимостью снизить скорость распространения заболевания. Ежедневно наши филиалы посещают более 15 тысяч человек, только в филиал «Центральный-2» приходят более 2,6 тысячи заявителей. Конечно, в сложившейся эпидемиологической ситуации пребывание такого количества людей в одном месте небезопасно», - отметил Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Начиная с 4 апреля, пермские МФЦ продолжат работать по предварительной записи. Записаться на прием жители Прикамья смогут на сайте учреждения (http://mfc-perm.ru), через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app) или позвонив в контактный центр по номеру телефона 8 800 550 05 03.
Также в МФЦ обращают внимание пермяков, что сроки выдачи готовых документов сдвинутся из-за длительных выходных. Уточнить информацию о готовности документов можно будет на сайте учреждения (http://mfc-perm.ru/packets) либо у специалистов контактного центра.
Напомним, на сегодня в Прикамье зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 46 пациентов, на самоизоляции дома без симптомов находится 3030 человек – это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.
Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края (https://permkrai.ru/antivirus).
Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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