Пермь: новости дня
17:06 | 27.03.2020
Добросовестные клиенты получат подарки от Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Списки тех, кто получит подарки, опубликованы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» https://perm.esplus.ru/. Уточнить данные можно по телефону 8 (342) 243-62-20. Ввиду действия в Пермском крае режима повышенной безопасности порядок вручения призов будет разъяснен позднее.
В 2019 году в акции «В Новый год — без долгов!» приняло участие 159 тысяч пермяков — это на 6% больше, чем в прошлом году. За время действия акции — с ноября по декабрь — клиенты заплатили 329 млн рублей, это на 6 млн рублей выше показателей 2018 года.
В поощрительной акции энергетиков могли поучаствовать жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Клиенты должны были погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить квитанции за ноябрь и декабрь до 31 декабря. В Перми возможностью получить поощрение за выполнение обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались клиенты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК», которые расплачиваются по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».
«Наша традиционная акция «В Новый год — без долгов!» — это дополнительная возможность поблагодарить самых дисциплинированных клиентов и напомнить населению Прикамья о важности своевременной оплаты коммунальных услуг. Полученные средства вкладываются в развитие системы теплоснабжения наших городов. Это общий вклад в надежность и бесперебойность энергоснабжения наших домов и предприятий», – отметил директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
© «Вечерние ведомости»
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