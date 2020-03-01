Добросовестные клиенты получат подарки от Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

17:06 | 27.03.2020

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги ежегодной акции «В Новый год — без долгов!». По ее результатам призы от компании получат 110 жителей Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского, оплатившие до 31 декабря 2019 года услуги отопления и горячего водоснабжения и не имевшие задолженности.



Списки тех, кто получит подарки, опубликованы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» https://perm.esplus.ru/. Уточнить данные можно по телефону 8 (342) 243-62-20. Ввиду действия в Пермском крае режима повышенной безопасности порядок вручения призов будет разъяснен позднее.



В 2019 году в акции «В Новый год — без долгов!» приняло участие 159 тысяч пермяков — это на 6% больше, чем в прошлом году. За время действия акции — с ноября по декабрь — клиенты заплатили 329 млн рублей, это на 6 млн рублей выше показателей 2018 года.



В поощрительной акции энергетиков могли поучаствовать жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Клиенты должны были погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить квитанции за ноябрь и декабрь до 31 декабря. В Перми возможностью получить поощрение за выполнение обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались клиенты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК», которые расплачиваются по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».



«Наша традиционная акция «В Новый год — без долгов!» — это дополнительная возможность поблагодарить самых дисциплинированных клиентов и напомнить населению Прикамья о важности своевременной оплаты коммунальных услуг. Полученные средства вкладываются в развитие системы теплоснабжения наших городов. Это общий вклад в надежность и бесперебойность энергоснабжения наших домов и предприятий», – отметил директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

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