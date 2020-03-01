В Перми началась тотальная обработка улиц дезинфицирующим средством

13:45 | 27.03.2020

В целях профилактики распространения коронавируса на городском оперативном штабе при главе Перми Дмитрии Самойлове было принято решение провести полную санацию улиц специальным средством. Работы будут вестись поэтапно в течение этой и следующей недели.



27 марта в городе началась обработка улиц дезинфицирующим средством, это одна из профилактических мер по предупреждению распространения заболевания. Подрядчики моют как тротуары, так и проезжую часть специальным средством. Работы ведутся поэтапно и будут выполняться в течение этой и следующей недели. Состав средства прошел согласование с представителями Роспотребнадзора, в ведомстве подтвердили, что оно способно нейтрализовать вирусы. Полная обработка города потребует 3-4 цикла. Для одного цикла необходимо 9 тысяч кубометров воды и тонна спецсредства.



Кроме того, подрядные организации проводят механизированную очистку ограждений с помощью специальных машин. В некоторых местах проводится ручная очистка. Также вывозят мусор, в ближайшее время начнется покраска бортовых камней и урн.



Напомним, 18 марта в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: усилена санитарная обработка в муниципальных учреждениях и общественном транспорте, управляющие организации занимаются дезинфекцией мест общего пользования в подъездах домов.

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