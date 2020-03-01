Глава Перми: «Город должен быть готов к любому сценарию прохождения паводка»

12:53 | 27.03.2020

Под руководством председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, главы Перми Дмитрия Самойлова прошла проверка готовности городского звена к выполнению задач в условиях весеннего половодья.



Тренировка состояла из двух частей – теоретической и практической. Она прошла в соответствии с планом организационно-технических мероприятий, который утвержден постановлением администрации Перми.



В ходе теоретической части были заслушаны руководители администраций районов Перми и руководители спасательных служб города по вопросу организации взаимодействия в условиях весеннего половодья.



Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главам районов оценить и обеспечить необходимый запас ресурсов в период весеннего половодья, в том числе в условиях угрозы распространения коронавируса. Экстренным службам поручено принять все меры, чтобы паводок прошел без последствий.



В ходе второй части тренировки прошел смотр готовности сил и средств, привлекаемых к работе в половодье, в котором участвовали силы городской службы спасения, городского управления гражданской защиты, ООО «НОВОГОР-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО «Газпром газораспределение Пермь».



На пляже возле Коммунального моста состоялась тренировка спасателей на воде. По легенде учений, в Единую дежурно-диспетчерскую города начали поступать звонки о подтоплении жилых зданий, люди ожидают помощи. Для ее оказания начальник оперативной службы ЕДДС принимает решение об отправке к месту происшествия спасателей на плавсредствах – трех резиновых лодках, судне на воздушной подушке и катере. Благодаря слаженной работе спасателей люди были эвакуированы в безопасное место.



- Мы посмотрели возможности новой техники на воде – это судно на воздушной подушке и катер, которые были приобретены для Пермской городской службы спасения в прошлом году. Паводковая обстановка в городе контролируемая, но в любом случае город должен быть готов к любым обстоятельствам. Мы четко знаем, сколько жилых домов, предприятий, инфраструктурных и социальных объектов находятся в зоне возможного подтопления в зависимости от уровня нижнего бьефа. В зависимости от развития ситуации все городские службы совместно с МЧС, инфраструктурными компаниями должны обеспечить безопасность горожан и предприятий, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.

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