В Перми усилена информационная работа с жителями по изменению маршрутной сети в ряде районов

12:42 | 27.03.2020

Для оповещения пассажиров об изменениях, которые произойдут в маршрутной сети города с 1 апреля, городской департамент транспорта запустил информационную кампанию: на улицах раздают листовки, а в автобусах размещены объявления и аудиоролики.



Первые изменения вступят в силу 1 апреля и коснутся автобусных маршрутов Кировского, Орджоникидзевского, частично Дзержинского и Мотовилихинского районов. Основная цель изменений – сбалансировать объем транспортной работы в центре и районах города.



За год до внедрения маршрутной сети, весной 2019 года, городские власти провели встречи с жителями во всех районах города, а также с депутатами, председателями ТОС, студенческим сообществом, членами ОНФ, чтобы выявить наиболее востребованные транспортные сообщения между районами и микрорайонами. По итогам встреч в департамент транспорта администрации Перми поступило порядка 1500 обращений. Из них 400 пожеланий жителей было учтено полностью, еще 700 – частично.



Масштабная информационная кампания началась в марте. Так, состоялась пресс-конференция заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой и начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, прошли повторные встречи с председателями ТОС и профсоюзов, жителями районов, в которых планируется изменение маршрутной сети с 1 апреля.



Кроме того, на сайте МКУ «Гортранс» заработала специальная вкладка «Новая маршрутная сеть 2020» http://www.gortransperm.ru/newroute. Также в автобусах, которые поменяют свой путь следования, размещены объявления и воспроизводятся голосовые сообщения.



С 24 марта в центре города, на главных пересадочных пунктах, таких, как ЦУМ, улица Попова, Центральный рынок и другие, в утренние и вечерние часы пик работают волонтеры, которые раздают листовки с описанием всех изменений по районам. По выходным раздача листовок будет осуществляться непосредственно в районах. Задать вопросы об изменениях маршрутной сети можно по номеру «горячей линии» департамента транспорта: 250-25-50.



Отметим, что внедрение новой маршрутной сети будет происходить поэтапно, параллельно с внедрением бесплатных пересадок на этих маршрутах и появлением возможности оплачивать проезд банковскими картами.

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