Пермь: новости дня
12:35 | 27.03.2020
Налоговые органы Прикамья будут принимать по предварительной записи
Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут. Соответствующая информация размещена на странице сервиса.
В указанный период прием корреспонденции от налогоплательщиков лично, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, будет организован через бокс для приема входящей корреспонденции, поэтому налогоплательщикам рекомендуется указывать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.
Налоговыми органами приняты соответствующие меры по обеспечению усиленного дезинфекционного режима с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае.
Взаимодействие с налоговыми органами также возможно производить дистанционно, пользуясь и другими электронными сервисами на официальном сайте ФНС России, в том числе «Обратиться в ФНС России» https://www.nalog.ru/rn59/service/obr_fts/ и «Часто задаваемые вопросы» https://www.nalog.ru/rn59/service/kb/.
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