Дмитрий Махонин занял третье место в рейтинге глав регионов по борьбе с распространением коронавируса

12:27 | 27.03.2020

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали активность руководителей регионов России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и выделили 10 лучших практик.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин занял третье место в рейтинге. В частности, одной из заслуг главы региона названо то, что он в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 47 крупных промышленных предприятий, на которых работает более 200 тыс. прикамцев. Дмитрий Махонин попросил обеспечить сотрудникам предприятий возможность брать больничные или уходить на самоизоляцию в рамках профилактики распространения вируса.



Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Пятерку» замыкают губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Новосибирской области Андрей Травников.



В исследовании отмечается, что на данный момент в 55 из 85 регионов России зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В Прикамье таких пациентов 10. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 46 пациентов, на самоизоляции дома без симптомов 3030 человек – это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.

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