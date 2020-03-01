В Прикамье выплаты по безработице и больничные увеличат до минимального размера оплаты труда

18:49 | 26.03.2020

Президент России Владимир Путин предложил увеличить больничные и пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) по всей стране в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в среду, 25 марта, во время обращения к гражданам.



«Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы, - отметил глава государства. - Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей».



Такие же меры коснутся и тех, кто оказался на больничном. «Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации», - подчеркнул Владимир Путин.

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