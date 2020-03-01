Пермь: новости дня
17:56 | 26.03.2020
Представители пермских властей ответили на вопросы о профилактике распространения коронавируса среди пенсионеров
В работе прямой линии приняли участие заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин, начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова, главный врач ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника» Ирина Плащевская, начальник отдела госуслуг социального обслуживания территориального управления по городу Перми министерства социального развития Пермского края Наталья Балашова.
В основном горожане интересовались появлением в продаже защитных масок, волонтерской помощью людям пожилого возраста. По информации минздрава, достигнута договоренность о поставках в Пермский край большого объема медицинских масок для продажи в розницу в аптеках, а также для нужд учреждений по приемлемой цене. Поставка ожидается на следующей неделе.
Кроме того, поступил ряд вопросов о посещении поликлиники пенсионерами. Ирина Плащинская пояснила, что идти в поликлинику за получением рецептов не нужно. Сейчас терапевты обзванивают всех льготополучателей для того, чтобы определить день для посещения пациентов на дому и выписать льготные рецепты. Если звонка не поступило, то необходимо вызвать врача на дом для выписки рецептурных бланков.
Как пояснили в департаменте социальной политики администрации Перми, сегодня на территории города и края работают два волонтерских объединения, которые помогают одиноким пожилым людям в условиях пандемии. Они помогут с покупкой продуктов, бытовой химии, лекарств, выносом мусора из квартиры. Одна из таких организаций – Пермское региональное отделение «Волонтеры-медики». К ним можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 и оставить заявку. Время обращения: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Еще один координационный (волонтерский) центр развернут в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Партнерами центра выступили общественные организации и движения: «Молодая Гвардия», «Российские студенческие отряды» «Волонтеры Победы» и «Российский союз сельской молодежи». Жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра региональной общественной приемной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить обращение.
Обратиться за помощью к волонтерам пожилые люди или их родственники могут к любой из двух организаций. Информация будет проанализирована волонтерами совместно с министерством социального развития Пермского края и департаментом социальной политики администрации Перми, по каждой заявке будет найдено решение.
Всего в ходе «прямой линии» 18 жителей получили ответы более чем на 26 вопросов.
© «Вечерние ведомости»
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