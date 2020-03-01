Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Пермскому краю информирует о продлении срока пребывания в РФ

17:02 | 26.03.2020

В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации.



Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.



Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия до 90 суток, независимо от цели въезда в Россию. Для продления визы иностранному гражданину необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60, в часы приема, предварительно получив справку о дактилоскопировании и фотографировании в дежурной части территориального органа МВД России по месту постановки на миграционный учет.



В случае истечения срока действия визы, принимающая сторона обращается в подразделение по вопросам миграции по месту пребывания с мотивированным заявлением (в произвольной форме) о продлении срока временного пребывания с последующим оформлением транзитной визы для выезда из Российской Федерации. Транзитная виза выдается иностранному гражданину на срок до 10 суток и может быть только однократной.



Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе и в случае, если он уже истек.



Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации.



Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.



Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа.



Для оказания государственных услуг в сфере миграции рекомендуется использовать возможность предварительной записи на прием.

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