В Прикамье введено в эксплуатацию 164,7 тысячи квадратных метров жилья за два месяца

16:27 | 26.03.2020

За январь и февраль текущего года в регионе введено в эксплуатацию 164,7 тыс. квадратных метров жилья, сообщает Пермьстат. Это в два раза больше, чем за те же два месяца 2019 года.



Из 164,7 тысячи 64,3 тысячи квадратных метров приходится на многоквартирное жилье; еще 100,4 тысячи введено индивидуальными застройщиками.



«В целом мы ожидаем, что в 2020 году превысим общий объем ввода прошлого года и достигнем показателей национального проекта, – отметил первый зампред краевого правительства Михаил Сюткин. – Для этого мы постоянно следим за ситуацией на строительном рынке».



Отметим, за последние пять лет в Прикамье ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья: так, в 2018 году введено 1,081 млн квадратных метров, а в 2019 году этот показатель вырос до до 1,1 млн квадратных метров.



Рост объемов жилищного строительства является одним из приоритетов нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России и реализуемого с 2019 года.

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