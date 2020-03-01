Глава Прикамья: Список мер поддержки краевого бизнеса должен быть расширен

14:59 | 26.03.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание о введении мер региональной поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемической ситуации. Разрабатываемый пакет мер уже проходит согласование между минэком, минпромом, минфином, налоговыми и контролирующими органами. Свои предложения дали и общественные предпринимательские объединения.



В первую очередь, они направлены на предприятия торговли, обслуживания, общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса. Среди предлагаемых мер – изменение ставок налога на имущество, снижение стоимости патентов. Дополнительные меры финансовой поддержки предусмотрены субъектам МСП по линии центра «Мой бизнес».



Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос расширения этих мер: в частности, ресурсоснабжающим организациям рассмотреть период «каникул» во взаимоотношении с потребителями. Центру занятости населения совместно с предприятиями организовать заполнение возникающих вакансий, например, по доставке продуктов питания – для обеспечения возникающего спроса. Кроме того, краевому минпрому необходимо своевременно заявляться на все меры федеральной поддержки.



«Это очень серьезная работа, но мы должны ее провести, чтобы меры поддержки появились в самое ближайшее время, а не для галочки. Наш региональный антикризисный пакет для помощи малому и среднему бизнесу мы представим уже на этой неделе», - подчеркнул глава региона.



Напомним, в начале недели оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции впервые состоялся в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителей 47 крупных промышленных предприятий, на которых трудится свыше 100 тыс. жителей Пермского края. На нем глава Прикамья поручил промышленникам усилить меры по организации производства в связи с коронавирусом.

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