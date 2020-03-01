Пермь: новости дня
13:58 | 26.03.2020
Международный аэропорт «Пермь» готов обеспечить безопасность пассажиров и персонала
С момента появления коронавируса COVID-19 аэропорт «Большое Савино» внимательно следит за ситуацией и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала воздушной гавани Прикамья. Аэропорт ведет консультативную работу с Роспотребнадзором, федеральными и местными органами здравоохранения, внося необходимые коррективы в производственную деятельность. Международное авиасообщение из аэропорта Перми приостановлено. Внутрироссийские рейсы выполняются согласно расписанию.
Понимая, как важно пассажирам заходить в аэропорт спокойными и уверенными в своей безопасности, сотрудники аэропорта делают все возможное, чтобы пассажиры, отправляясь в путешествие, не переживали за свое здоровье.
Сотрудники Роспортебнадзора совместно с медицинским персоналом и сотрудниками полиции в аэропорту «Большое Савино» осуществляют мероприятия по проверке всех прибывающих внутренними рейсами пассажиров с целью исключения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.
Все залы и помещения аэропорта проходят необходимую дезинфекцию. Уборка производится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора с применением рекомендованных дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется тщательной обработке поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры: производится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов, в местах скопления пассажиров смонтированы обеззараживающие установки. В туалетных комнатах пассажиры могут воспользоваться мылом с антибактериальными и дезинфицирующими свойствами.
Персонал аэропорта прошел подробные инструктажи и готов обеспечить максимальные меры предосторожности. Для безопасной работы сотрудники аэропорта получают достаточное количество средств индивидуальной защиты: одноразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики и дезинфицирующие средства.
© «Вечерние ведомости»
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