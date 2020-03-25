В Прикамье выявлено пять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

13:27 | 26.03.2020

Роспотребнадзор РФ подтвердил пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением.



Всего, таким образом, в крае на данный момент зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, 3030 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.



Жители Пермского края, прибывшие из-за границы, должны немедленно самоизолироваться на 14 дней. В случае возникновения симптомов ОРВИ необходимо вызвать на дом врача. Больничные листки с 20 марта можно получить удаленно, позвонив на круглосуточную горячую линию: +7 (342) 258-07-87.

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