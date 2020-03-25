Дети из малообеспеченных семей Прикамья на дистанционном обучении продолжат получать бесплатное питание

12:31 | 26.03.2020

В среду, 25 марта, на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае обсудили меры социальной поддержки малообеспеченных групп населения.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил значимость сохранения поддержки семей с детьми, в том числе и во время незапланированного нахождения детей дома.



Глава Прикамья поручил региональному минобру найти наиболее оптимальный состав продуктов питания и способ его передачи детям. Как пояснила министр образования и науки Раиса Кассина, в регионе порядка 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с ОВЗ, которые получают бесплатное питание в школах. Сейчас ведется разработка продуктового набора, которые потом будут переданы представителям учащихся на территории школы. «Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медицинские книжки, - отметила Раиса Кассина. - Наборы будут выдаваться минимум на неделю».

© «Вечерние ведомости»