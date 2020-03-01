Дмитрий Махонин: Работа по выдаче предписаний нерадивым подрядчикам должна быть максимально жесткой

19:13 | 25.03.2020

В Пермском крае за три года в рамках нацпроекта отремонтировали почти 400 километров дорог. В этом году планируется привести в порядок еще 83 километра.



25 марта на заседании правительства региона обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот нацпроект реализуется в крае с 2017 по 2024 годы. Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, ежегодно на развитие дорог в регионе по нацпроекту направляется более 2 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.



По данным краевого минтранса, за три года благодаря национальному проекту в Пермском крае приведено в порядок около 388 км дорог; нормативное состояние дорог агломерации повысилось с 49% до 67%, а количество очагов аварийности упало в два раза (с 123 до 59). За этот период на региональных автодорогах установлено и действует 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля, 219 комплексов фотовидеофиксации нарушения ПДД.



К 2024 году в рамках нацпроекта потребуется увеличить процент находящихся в нормативном состоянии дорог агломерации до 85%, сократить число аварийных участков на автодорогах региона и снизить в 3,5 раза количество погибших в ДТП.



«В планах на 2020 год - привести в нормативное состояние 35 дорог и улиц Пермской агломерации общей протяженностью 83 км, в том числе отремонтировать 75 км, построить и реконструировать 8 км, довести нормативное состояние дорог и улиц агломерации до 70,6%, ликвидировать не менее 9 очагов аварийности, - рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов. - С началом дорожного сезона приступим к работам».



В ходе заседания правительства глава региона обратил особое внимание на ямочные ремонты при приведении в порядок дорог в рамках нацпроекта. Глава минтранса подчеркнул, что на региональных объектах дорожники приступили к профилактическим работам с конца февраля, и каждый день по краю ремонтируется не менее 750 квадратных метров автодорог: «На сегодня отремонтировано более 12 тысяч кв. метров. В краевой столице ежедневно ремонтируется не менее 300 кв. метров дорог. В Перми уже отремонтировано более 5 тыс. кв. метров. С наступлением устойчивых положительных температур мы начнем полноценный дорожный ремонт».



Дмитрий Махонин пояснил, что особое внимание необходимо уделить дорогам федерального значения: основные проблемы сейчас именно там, однако эти дороги находятся вне компетенции региональных и муниципальных властей. При этом автомобилисту безразлично, по какой дороге он едет: федеральной, региональной или муниципальной. Соответствующее поручение глава региона дал министру транспорта: «Продолжайте работу с Росавтодором относительно изменения ситуации на федеральных дорогах и привлечения к административной ответственности нерадивых подрядчиков. Работа должна быть максимально быстрой и жесткой».



Отметим, нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» включает три основные региональные программы: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». В ходе реализации этих программ устанавливаются комплексы фотовидеофиксации и светофоры, пешеходные ограждения, опоры светильников, бордюрный камень, обустраиваются тротуары и шумозащитные экраны. Ведется пропаганда соблюдения Правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Так, в этом году в Пермском крае в рамках региональных проектов планируется установить более 7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, обустроить искусственное освещение на автодорогах протяженностью 18,6 км, проходящих по населенным пунктам. В постоянном режиме будет организована работа лаборатории безопасности. Также в планах - проведение конкурса «Юный инспектор движения» и другие мероприятия.

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