 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

19:13 | 25.03.2020

Дмитрий Махонин: Работа по выдаче предписаний нерадивым подрядчикам должна быть максимально жесткой

В Пермском крае за три года в рамках нацпроекта отремонтировали почти 400 километров дорог. В этом году планируется привести в порядок еще 83 километра.

25 марта на заседании правительства региона обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот нацпроект реализуется в крае с 2017 по 2024 годы. Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, ежегодно на развитие дорог в регионе по нацпроекту направляется более 2 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

По данным краевого минтранса, за три года благодаря национальному проекту в Пермском крае приведено в порядок около 388 км дорог; нормативное состояние дорог агломерации повысилось с 49% до 67%, а количество очагов аварийности упало в два раза (с 123 до 59). За этот период на региональных автодорогах установлено и действует 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля, 219 комплексов фотовидеофиксации нарушения ПДД.

К 2024 году в рамках нацпроекта потребуется увеличить процент находящихся в нормативном состоянии дорог агломерации до 85%, сократить число аварийных участков на автодорогах региона и снизить в 3,5 раза количество погибших в ДТП.

«В планах на 2020 год - привести в нормативное состояние 35 дорог и улиц Пермской агломерации общей протяженностью 83 км, в том числе отремонтировать 75 км, построить и реконструировать 8 км, довести нормативное состояние дорог и улиц агломерации до 70,6%, ликвидировать не менее 9 очагов аварийности, - рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов. - С началом дорожного сезона приступим к работам».

В ходе заседания правительства глава региона обратил особое внимание на ямочные ремонты при приведении в порядок дорог в рамках нацпроекта. Глава минтранса подчеркнул, что на региональных объектах дорожники приступили к профилактическим работам с конца февраля, и каждый день по краю ремонтируется не менее 750 квадратных метров автодорог: «На сегодня отремонтировано более 12 тысяч кв. метров. В краевой столице ежедневно ремонтируется не менее 300 кв. метров дорог. В Перми уже отремонтировано более 5 тыс. кв. метров. С наступлением устойчивых положительных температур мы начнем полноценный дорожный ремонт».

Дмитрий Махонин пояснил, что особое внимание необходимо уделить дорогам федерального значения: основные проблемы сейчас именно там, однако эти дороги находятся вне компетенции региональных и муниципальных властей. При этом автомобилисту безразлично, по какой дороге он едет: федеральной, региональной или муниципальной. Соответствующее поручение глава региона дал министру транспорта: «Продолжайте работу с Росавтодором относительно изменения ситуации на федеральных дорогах и привлечения к административной ответственности нерадивых подрядчиков. Работа должна быть максимально быстрой и жесткой».

Отметим, нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» включает три основные региональные программы: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». В ходе реализации этих программ устанавливаются комплексы фотовидеофиксации и светофоры, пешеходные ограждения, опоры светильников, бордюрный камень, обустраиваются тротуары и шумозащитные экраны. Ведется пропаганда соблюдения Правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Так, в этом году в Пермском крае в рамках региональных проектов планируется установить более 7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, обустроить искусственное освещение на автодорогах протяженностью 18,6 км, проходящих по населенным пунктам. В постоянном режиме будет организована работа лаборатории безопасности. Также в планах - проведение конкурса «Юный инспектор движения» и другие мероприятия.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:57 | 25.03.2020
Частная лаборатория «Хеликс» в Екатеринбурге начнет тестировать граждан на коронавирус

20:33 | 25.03.2020
В Екатеринбурге временно отменили акцию «Субботник против рака»

20:16 | 25.03.2020
Юрий Уткин провел прямую линию с жителями Перми

19:40 | 25.03.2020
Екатеринбургские воскресные школы перевели на дистанционное обучение

19:26 | 25.03.2020
Пермякам предлагают обсудить тему выбора образовательной программы в школе

19:13 | 25.03.2020
Дмитрий Махонин: Работа по выдаче предписаний нерадивым подрядчикам должна быть максимально жесткой

19:01 | 25.03.2020
Свердловчан предупредили о сильном ветре

18:10 | 25.03.2020
Свердловчанам старше 65 лет порекомендовали самоизолироваться до 14 апреля

17:47 | 25.03.2020
Беспосадочный рейс Якутск – Екатеринбург откроют на месяц раньше

17:20 | 25.03.2020
В Екатеринбурге из-за пожара в багетной мастерской эвакуировано 27 человек

16:46 | 25.03.2020
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге начинает работать волонтерский штаб

16:29 | 25.03.2020
В Екатеринбурге ищут подрядчика для ремонта моста через реку Арамилка

16:04 | 25.03.2020
В Свердловской области заблокированы интернет-сайты, торгующие поддельными полисами ОСАГО

15:44 | 25.03.2020
Правоохранители Свердловской области накрыли деятельность ОПГ, распространяющей наркотики

15:27 | 25.03.2020
В Перми усилили санитарную обработку общественного транспорта в конце смены

15:17 | 25.03.2020
В Пермском крае выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

15:16 | 25.03.2020
Губернатор Свердловской области провел видеоконференцию с главами муниципалитетов

15:14 | 25.03.2020
Новую маршрутную сеть обсудили в Общественной палате Пермского края

15:03 | 25.03.2020
Подъезды Нижнего Тагила обрабатывают хлорсодержащими препаратами

14:48 | 25.03.2020
Дети уральских металлургов создали иллюстрации Победы

14:47 | 25.03.2020
На Среднем Урале погода продолжает радовать плюсовой температурой

14:41 | 25.03.2020
В Перми продезинфицированы уже шесть тысяч подъездов домов

14:24 | 25.03.2020
Убийство при умышленном нарушении карантина могут приравнять к терроризму

14:22 | 25.03.2020
В Екатеринбурге открылась вторая лаборатория, в которой делают первичный анализ на коронавирус

14:15 | 25.03.2020
Специалисты «Уралмеханобра» разработали уникальный метод анализа золотосодержащей руды

14:10 | 25.03.2020
Пермская таможня рекомендует обращаться письменно

14:06 | 25.03.2020
В Перми увеличилось количество волонтеров, помогающих пожилым людям с покупкой продуктов

14:00 | 25.03.2020
В апреле в Перми начнется капитальный ремонт путепровода на улице Светлогорской

13:58 | 25.03.2020
В Екатеринбурге мужчина сжег до тла свою квартиру

13:54 | 25.03.2020
«Новогор-Прикамье» приостановил очное обслуживание

13:52 | 25.03.2020
Гастарбайтер напал на женщину в Екатеринбурге, сорвав с шеи золотую цепочку

13:34 | 25.03.2020
Структуру мэрии Камышлова оштрафовали за симпатию к подрядчику

13:30 | 25.03.2020
Часть поездов, проходящих через Екатеринбург, отменены из-за коронавируса

13:15 | 25.03.2020
Свердловские общественники высказались по поводу поправок в Конституцию

12:48 | 25.03.2020
Общественники из Екатеринбурга проведут масштабную патриотическую акцию «Поезд Великой Победы»

12:47 | 25.03.2020
Около 700 жителей Свердловской области оформили больничные онлайн

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 