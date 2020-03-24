В Перми увеличилось количество волонтеров, помогающих пожилым людям с покупкой продуктов

14:06 | 25.03.2020

Сейчас в Перми 75 волонтеров приносят домой пенсионерам продукты, лекарства и бытовую химию. К концу недели в городе будет работать 105 волонтеров. 26 марта в городском call-центре пройдет «прямая линия» по вопросам профилактики распространения коронавируса среди пожилых людей.



Департамент социальной политики администрации Перми организовал работу волонтеров, которые помогают пожилым людям в условиях пандемии. Если нужна помощь в покупке продуктов, бытовой химии, лекарств, выноса мусора из квартиры, необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 и оставить заявку. Время обращения: ежедневно с 10:00 до 18:00. Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте добровольцыроссии.рф и пройти курс обучения.



26 марта с 11:00 до 12:00 в call-центре Перми пройдет «прямая линия» по вопросам мер профилактики распространения коронавируса среди пенсионеров, оказанию помощи одиноким пожилым людям, не имеющим возможности выйти на улицу.



В работе «прямой линии» примут участие представители департамента социальной политики администрации Перми, территориального управления по городу Перми министерства социального развития Пермского края, министерства здравоохранения и Пермского регионального отделения «Волонтеры-медики».



Звонки будут приниматься по телефону call-центра: 2-059-059.

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