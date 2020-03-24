В апреле в Перми начнется капитальный ремонт путепровода на улице Светлогорской

14:00 | 25.03.2020

Подрядчик приступит к работам 25 апреля. На время ремонта движение будет организовано поочередно по полосам.



После проведенного обследования были выявлены существенные дефекты балок пролетных строений и других частей путепровода, влияющих на грузоподъемность и долговечность сооружения. Было принято решение незамедлительно выполнить работы по ремонту путепровода.



Строительные работы, которые будет выполнять подрядная организация АО «Уралмостострой», включают демонтаж дорожного покрытия, переустройство сетей ОАО «РЖД», мостового полотна и пролетных строений, ремонт опор путепровода, устройство участков сопряжения путепровода и автомобильной дороги. Также будут проведены благоустроительные работы.



Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», с 00:00 25 апреля до 23:59 1 октября будет временно ограничено движение транспорта на автомобильном путепроводе по улице Светлогорской на участке моста через главные ж/д пути Транссибирской магистрали. Чтобы минимизировать затруднения движения на время ремонта, работы будут выполняться поочередно по полосам: сначала ремонту подлежит правая половина путепровода, затем левая, то есть объездная дорога не потребуется.



Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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