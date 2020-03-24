Пермь: новости дня
11:02 | 25.03.2020
Старшему поколению Прикамья, находящемуся на домашнем режиме, помогут волонтеры
Первые обращения от жителей Пермского края поступили в четверг. Первой обратившейся пенсионерке уже на следующий день была доставлена продуктовая корзина. Сейчас отработано 12 заявок. Большая их часть касалась доставки продуктов и лекарств.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин ознакомился с работой штаба. В разговоре с волонтерами он отметил важность такой помощи в ситуации с коронавирусом: «Мы должны помогать нашим землякам, старшему поколению, особенно тем, у кого нет близких, которые могли бы сходить за продуктами или помочь с платежами. Еще важно, чтобы волонтеры и социальные участковые, которые за день могут несколько раз посетить места массового скопления людей (магазины. – прим. ред.), были защищены».
Дмитрий Махонин вручил волонтерам средства индивидуальной защиты и пожелал успехов. Отметим, что ряд промышленных предприятий региона начали производить средства индивидуальной защиты. Так, АО «Сорбент», один из крупнейших российских производителей средств защиты органов дыхания, запустил новую линию по изготовлению защитных масок. Предприятие будет поставлять маски в организации и сферы, где обслуживается большое количество людей: транспорт, отрасль ЖКХ, банки, продуктовые сети. Первая поставка масок ожидается в начале апреля.
Региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Анастасия Зацепурина рассказала, что на 24 марта в волонтеры записались более 70 человек, набор продолжается: «К нам может присоединиться любой желающий старше 18 лет с прививкой от гриппа». Анастасия Зацепурина добавила, что волонтеры могут не только доставить продукты, но и выгулять собак, оплатить коммунальные услуги.
Также волонтеры обсудили с Дмитрием Махониным возможность информирования краевых властей о потребностях прикамцев, находящихся на самоизоляции. Глава региона подчеркнул, что для эффективной работы властям Пермского края необходима обратная связь. Ее смогут обеспечить волонтеры и социальные участковые, адресно работающие с населением.
Служба социальных участковых также оказывает поддержку. Обратиться в службу можно по телефону 8-800-100-83-05. Социальные участковые – это специально подготовленные работники, которые помогают всем нуждающимся гражданам. Работа социальных участковых – своевременно выявлять проблемы прикамцев и оказывать содействие в их решении.
В 2019 году для организации работы социальных участковых при поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, было куплено 40 автомобилей. Эти транспортные средства сделали доступней для граждан старшего поколения услуги социальных участковых, в том числе на отдаленных территориях.
В Пермском крае зафиксировано три случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В больницах Прикамья находятся 32 пациента с симптомами ОРВИ, на самоизоляции дома без симптомов – 1916 человек, прибывших за последние две недели в регион из-за границы.
Напомним, жители Пермского края, прибывшие из-за границы, должны немедленно самоизолироваться на 14 дней. При возникновении симптомов ОРВИ нужно вызвать на врача дом. Больничные листки с 20 марта выдаются удаленно; для этого необходимо позвонить на круглосуточную горячую линию: +7 (342) 258-07-87.
Актуальную информация по теме публикует раздел сайта губернатора и правительства Прикамья (https://permkrai.ru/antivirus/).
Ситуацию контролирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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