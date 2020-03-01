В Пермском крае увеличилось количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

17:33 | 24.03.2020

Процент жителей Пермского края, регулярно занимающихся спортом (не менее трех раз в неделю), в 2019 году составил 39,8% от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. В 2018 году этот показатель составлял 36,4%, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.



Значительно увеличилась активность среднего поколения (женщины 30-54 лет и мужчины 30-59 лет) и особенно старшего (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет). По сравнению с 2018 годом их количество увеличилось на 4,1 и 3,1% и составило 27 и 12,25% соответственно.



Данные по числу детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом систематически, остались неизменными. При этом важно отметить, что статистика не учитывает обязательные занятия физкультурой в школах, средних специальных образовательных учреждениях и вузах. Показатель определяется на основании данных спортивных школ, клубов и секций, а также дополнительных занятий в образовательных учреждениях. За 2019 год этот показатель составил 74,1%.



Как отмечает минспорта, важную роль в привлечении населения к занятиям физкультурой сыграли проекты, реализуемые на территории Пермского края. В частности, организация бесплатных занятий для общеобразовательных учреждений во внеучебное время, проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках проекта «Старшее поколение». Кроме того, серьезно повлияли строительство и ремонт спортивной инфраструктуры, а также ее доступность для населения. Так, в прошлом году в Прикамье построено 3 межшкольных стадиона, 8 универсальных площадок, а также стадион в Губахе. Проведена реконструкция стадиона «Гайва» с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Демография». Возведены две ледовые арены в Губахе и Березниках.



Напомним, согласно национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, число жителей Прикамья, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, к 2024 году должно составить 55% от всего населения в возрасте 3-79 лет.

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