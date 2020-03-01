Подрядные организации моют ограждения во всех районах Перми

16:19 | 24.03.2020

В районах города продолжается весенняя уборка, в этом году она стартовала раньше обычного. Подрядчики моют ограждения, вывозят мусор, а при наступлении устойчивого «плюса» начнется покраска бортовых камней и урн.



Сейчас перед подрядчиками стоит задача сосредоточиться на уборке мусора, а также на расчистке тротуаров и газонов. В ближайшее время должны быть прибраны после зимы улицы, расчищены обочины и кюветы. Подрядные организации проводят механизированную очистку ограждений с помощью специальных машин. В некоторых местах проводится ручная очистка.



В Мотовилихинском районе подрядная организация еще на прошлой неделе приступила к работам по летнему содержанию улично-дорожной сети, хотя традиционно такие работы начинаются в середине апреля. Работы проводились вручную, на этой неделе на улицы Мотовилихи выйдут вакуумно-поливальные машины.



Как рассказали в администрации Свердловского района, в нормативное состояние приводятся остановочные пункты, их очищают от объявлений. Подрядчик уделит особое внимание мытью ограждений и вывозу мусора на Комсомольском проспекте и улице Сибирской. К весенней уборке подключились и управляющие компании, которые будут убирать скопившийся за зиму мусор во дворах, приводить в порядок малые архитектурные формы. Хозяйствующие субъекты активизировали уборку территорий, за содержание которых они отвечают.



В Ленинском районе в первую очередь приводят в порядок центральную часть города: уже выполнена мойка пешеходных ограждений, бортового камня и малых архитектурных форм по улице Сибирской, частично – на улицах Попова и Ленина. Вымыли и барьерные ограждения по улице Спешилова. Работы будут продолжены и на других улицах.



Как сообщили в МКУ «Благоустройство Индустриального района», в ближайшее время подрядчик проведет помывку пешеходных и барьерных ограждений, остановочных павильонов, урн на шоссе Космонавтов, улице Мира и на других улицах района. При наступлении устойчивой теплой погоды начнется покраска бортовых камней, урн, ограждений.



Сейчас в Индустриальном районе выполняются работы по ручной уборке смета вдоль дорог и уборке мусора с улично-дорожной сети. Ежедневно убирают незаконные объявления и рекламу на остановочных пунктах, например, были очищены от объявлений остановочные комплексы на улицах Мира, Карпинского, Советской Армии, Космонавта Леонова, проспекте Декабристов, шоссе Космонавтов и других.



Также в Перми началась подготовка к кронированию деревьев. В первую очередь будут кронировать деревья, расположенные вдоль улично-дорожной сети. Перечень улиц формировался на основании обращений граждан, а также исходя из потребностей обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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