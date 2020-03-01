 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

16:19 | 24.03.2020

Подрядные организации моют ограждения во всех районах Перми

В районах города продолжается весенняя уборка, в этом году она стартовала раньше обычного. Подрядчики моют ограждения, вывозят мусор, а при наступлении устойчивого «плюса» начнется покраска бортовых камней и урн.

Сейчас перед подрядчиками стоит задача сосредоточиться на уборке мусора, а также на расчистке тротуаров и газонов. В ближайшее время должны быть прибраны после зимы улицы, расчищены обочины и кюветы. Подрядные организации проводят механизированную очистку ограждений с помощью специальных машин. В некоторых местах проводится ручная очистка.

В Мотовилихинском районе подрядная организация еще на прошлой неделе приступила к работам по летнему содержанию улично-дорожной сети, хотя традиционно такие работы начинаются в середине апреля. Работы проводились вручную, на этой неделе на улицы Мотовилихи выйдут вакуумно-поливальные машины.

Как рассказали в администрации Свердловского района, в нормативное состояние приводятся остановочные пункты, их очищают от объявлений. Подрядчик уделит особое внимание мытью ограждений и вывозу мусора на Комсомольском проспекте и улице Сибирской. К весенней уборке подключились и управляющие компании, которые будут убирать скопившийся за зиму мусор во дворах, приводить в порядок малые архитектурные формы. Хозяйствующие субъекты активизировали уборку территорий, за содержание которых они отвечают.

В Ленинском районе в первую очередь приводят в порядок центральную часть города: уже выполнена мойка пешеходных ограждений, бортового камня и малых архитектурных форм по улице Сибирской, частично – на улицах Попова и Ленина. Вымыли и барьерные ограждения по улице Спешилова. Работы будут продолжены и на других улицах.

Как сообщили в МКУ «Благоустройство Индустриального района», в ближайшее время подрядчик проведет помывку пешеходных и барьерных ограждений, остановочных павильонов, урн на шоссе Космонавтов, улице Мира и на других улицах района. При наступлении устойчивой теплой погоды начнется покраска бортовых камней, урн, ограждений.

Сейчас в Индустриальном районе выполняются работы по ручной уборке смета вдоль дорог и уборке мусора с улично-дорожной сети. Ежедневно убирают незаконные объявления и рекламу на остановочных пунктах, например, были очищены от объявлений остановочные комплексы на улицах Мира, Карпинского, Советской Армии, Космонавта Леонова, проспекте Декабристов, шоссе Космонавтов и других.

Также в Перми началась подготовка к кронированию деревьев. В первую очередь будут кронировать деревья, расположенные вдоль улично-дорожной сети. Перечень улиц формировался на основании обращений граждан, а также исходя из потребностей обеспечения безопасности участников дорожного движения.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:08 | 24.03.2020
На кладбище Екатеринбурге вандалы сожгли 15 могил

19:44 | 24.03.2020
Общегородской субботник в Екатеринбурге запланировали на 28 апреля

19:04 | 24.03.2020
Особо уязвимым категорям медработников Свердловской области будет оказана дополнительная поддержка

18:40 | 24.03.2020
Госжилстройнадзор Свердловской области призвал УК и ТСЖ не распространять недостоверную информацию о COVID-19

18:01 | 24.03.2020
На свердловчанина завели уголовное дело за то, что тот сообщил о больной коронавирусом жене

17:45 | 24.03.2020
В Свердловской области протестировали тепловизоры для крупных объектов региона

17:33 | 24.03.2020
В Пермском крае увеличилось количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

17:29 | 24.03.2020
Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Чусовом

17:27 | 24.03.2020
Высокинский возглавил оргкомитет по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге

17:22 | 24.03.2020
В России за нарушение карантина можно будет получить до семи лет тюрьмы

17:12 | 24.03.2020
В Прикамье пациенты с хроническими заболеваниями получают рецепты дистанционно

17:08 | 24.03.2020
В Пермском крае в этом году благоустроят 206 дворов и 99 общественных территорий

16:58 | 24.03.2020
Раздача медицинских масок в Екатеринбурге закончилась скандалом

16:51 | 24.03.2020
Депутат Госдумы поздравил с 95-летием челябинского ветерана

16:49 | 24.03.2020
В Свердловской области зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

16:35 | 24.03.2020
Жителей поселка Совхозный подключат к газу

16:22 | 24.03.2020
Медработники в Прикамье начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе

16:19 | 24.03.2020
Подрядные организации моют ограждения во всех районах Перми

16:09 | 24.03.2020
Оперштаб опроверг информацию о закрытии подъездов домов в Екатеринбурге на карантин

16:02 | 24.03.2020
Глава Прикамья: Промышленникам необходимо усилить меры по организации производства в связи с коронавирусом

15:46 | 24.03.2020
Свердловчане собрали на лечение тяжелобольных детей почти 31 миллион рублей

15:22 | 24.03.2020
В Верхней Пышме пропала 15-летняя девушка

15:03 | 24.03.2020
На Среднем Урале ГАИ проверяет пассажирские автобусы

14:42 | 24.03.2020
Прокуратура Невьянска организовала проверку в связи с коммунальной аварией

14:25 | 24.03.2020
В Краснотурьинске назначен новый прокурор

14:25 | 24.03.2020
В пермской больнице появится новый хирургический корпус на 400 коек

14:07 | 24.03.2020
26 марта в Пермском крае протестируют систему оповещения

14:00 | 24.03.2020
В Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые проездные

13:44 | 24.03.2020
Более 33 тысяч должников за тепло в Пермском крае получили «красные» квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»

13:43 | 24.03.2020
Рыбаков с отколотой льдины на Белоярском водохранилище успешно спасли

13:25 | 24.03.2020
В Свердловской области на дошколят будут выплачивать новое пособие

12:58 | 24.03.2020
На Среднем Урале установят 30 тепловизоров в местах массового скопления людей

12:40 | 24.03.2020
В Екатеринбурге разыскивают двух сбежавших сочинцев с подозрением на коронавирус

12:15 | 24.03.2020
На Белоярском водохранилище оторвало льдину, на которой находились рыбаки

12:04 | 24.03.2020
Для пермских школьников расширен перечень достижений, за которые они смогут получить премию главы города «Золотой резерв»

12:02 | 24.03.2020
В Екатеринбурге задержали молодых людей с арсеналом оружия

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 