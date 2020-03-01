Глава Прикамья: Промышленникам необходимо усилить меры по организации производства в связи с коронавирусом

16:02 | 24.03.2020

В понедельник, 23 марта, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции впервые состоялся в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителей 47 крупных промышленных предприятий, на которых трудится свыше 100 тыс. жителей Пермского края.



По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, ситуация с распространением коронавируса в регионе находится под контролем, при этом важно уделить внимание потребности сотрудников промышленных предприятий брать больничные или уходить на самоизоляцию. «В первую очередь это касается сотрудников, у которых есть многодетные семьи. Вы знаете, что у нас карантин, есть определенные ограничения по посещению школ. Получается, что дети предоставлены сами себе, если родители находятся на работе. Это недопустимо», – отметил он.



Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю, главный санитарный врач Виталий Костарев подчеркнул, что руководители предприятий должны идти навстречу сотрудникам и отправлять их незамедлительно домой в случае возникновения симптомов ОРВИ, либо если они вернулись из заграничных поездок.



Особое внимание на совещании уделили организации специальных обсерваций на предприятиях непрерывного цикла производства. Виталий Костарев отметил, что их создание возможно при отсутствии у сотрудников такого производства контактов с другими людьми, а также при постоянном наблюдении за ними медицинского персонала. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минпрому в кратчайшие сроки направить промышленникам соответствующие рекомендации, как должны быть устроены подобные пункты изоляции.



Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин доложил, что ведомством проведена работа с операторами, предоставляющими доступ в интернет, а также с так называемой «большой четверкой» операторов сотовой связи по обеспечению жителей региона доступом в интернет в условиях удаленной работы. «Вся инфраструктура у коллег приведена в состояние повышенной готовности», – подчеркнул он. Дмитрий Махонин поручил главе краевого минсвязи проработать мероприятия в случае резкого повышения трафика в связи с выходом части жителей Прикамья на удаленную работу. Игорь Никитин сказал, что операторы готовы к нагрузке и минимум к двукратному повышению трафика в интернете.



Заместитель председателя правительства – министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов, в свою очередь, напомнил, что в регионе организована бесперебойная поставка товаров первой необходимости. Также он отметил, что на данный момент уже ведутся переговоры со службами доставки продуктов на дом – это и Delivery Club, и Yandex-еда, и доставка торговой сети «Семья». «Причем мы говорим о том, чтобы была возможность доставлять не только готовые блюда, но и продукты из магазинов. Как только эта возможность появится, люди о ней узнают из массовой смс-рассылки», – рассказал Алексей Чибисов.



Глава Прикамья поручил проработать вопрос доставки продовольствия в кратчайшие сроки, чтобы представители старшего поколения и другие жители региона, находящиеся на самоизоляции, могли выбрать для себя полноценный обед, который за приемлемую цену будет доставлен им на дом.



По итогам работы штаба Дмитрий Махонин поручил минпромторгу разработать меры поддержки бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса. Сейчас они проходят необходимые согласования.



Отметим, на сегодня в Пермском крае зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 32 пациента, на самоизоляции дома без симптомов находятся 1916 человек – это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.



Напомним, жители края, прибывшие из-за границы, должны немедленно самоизолироваться на 14 дней. В случае возникновения симптомов ОРВИ необходимо вызвать на дом врача. Больничные листки с 20 марта можно получить удаленно, позвонив на круглосуточную горячую линию: +7 (342) 258-07-87.



Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.



Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.

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