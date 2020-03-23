26 марта в Пермском крае протестируют систему оповещения

14:07 | 24.03.2020

В четверг, 26 марта, в Прикамье проверят региональную систему оповещения.



Как сообщает краевое министерство территориальной безопасности, будет осуществлен с запуск местных, локальных и объектовых систем оповещения с включением сирен. Это необходимо для проверки системы перед проведением половодья.



Жителей Прикамья просят соблюдать спокойствие.

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