Более 33 тысяч должников за тепло в Пермском крае получили «красные» квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»

13:44 | 24.03.2020

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил «красные» квитанции 33764 злостным неплательщикам за услуги отопления и горячего водоснабжения. Всего в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском такие платежные документы получат клиенты, задолжавшие компании суммарно 736,9 млн рублей.



С помощью «красных» квитанций «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, за которыми числится долг свыше 5 тыс. рублей, о необходимости оплатить потребленные ресурсы. Потому что далее последуют более серьезные меры, такие, как подача судебных исков, арест имущества и ограничение выезда за границу.



Сейчас в Пермском крае у «ЭнергосбыТ Плюс» есть ряд простых в использовании каналов, которые позволяют оплачивать услуги, получать консультации специалистов и передавать показания, не выходя из дома. Подробности можно узнать на сайте филиала https://perm.esplus.ru/.



На начало марта 2020 года в Пермском крае общая сумма просроченной задолженности физических лиц перед предприятиями «Т Плюс» превышает 2,5 млрд рублей. Чтобы напомнить забывчивым жителям о необходимости выполнения своих обязательств, энергокомпания применяет ряд законных мер: осуществляется взыскание долгов в судебном порядке, проводятся аресты автомобилей и бытовой техники для продажи с торгов в счет долга; выносится ограничение на проведение сделок с недвижимостью; накладывается запрет на выезд за рубеж.



«Некоторые клиенты уверены, что неоплата за два-три платежных периода не приведет к применению серьезных мер со стороны ресурсоснабжающей компании. Мы напоминаем, что это не так, ведь задолженность даже за один месяц препятствует планам энергетиков по содержанию теплосетевой инфраструктуры и ее развитию, а значит, ставит под угрозу надежность теплоснабжения наших клиентов», – говорит руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.



Уточнить сумму долга, а также получить консультацию по начислениям можно по телефонам, указанным на платежных документах. Также по вопросам погашения задолженности клиенты могут обратиться в call-центр по бесплатному телефону 8 (800) 700-10-32.

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