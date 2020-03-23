Для пермских школьников расширен перечень достижений, за которые они смогут получить премию главы города «Золотой резерв»

12:04 | 24.03.2020

В электронном портфолио школьника актуализирован перечень достижений для загрузки. Соответствующие изменения внесены постановлением администрации города Перми.



Так, включены все направления международного проекта «Салют талантов», мероприятия школьных траекторий по информационным технологиям сетевого ИТ-университета, олимпиада «Ступени», которую проводит для школьников Высшая школа экономики, международный фестиваль искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка. Школьный трек» и другие.



Каталог мероприятий, победы в которых принесут школьникам дополнительные баллы, содержит более 1200 мероприятий по разным направлениям. В него включены олимпиады и конкурсы федерального и регионального перечня, городские мероприятия, мероприятия проектов «Золотой резерв», «ТЕХНО-Пермь», ассоциации общественно активных школ. В рамках этих проектов в течение года для пермских школьников проходят интеллектуальные и спортивные мероприятия, социальные акции и форумы.



Напомним, электронное портфолио школьника – это банк достижений, позволяющий выпускникам получать дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, лидеры рейтинга становятся участниками проекта «Золотой резерв», в рамках которого открываются новые возможности при выборе профессии. По итогам учебного года 100 лучших ребят становятся лауреатами премии главы Перми Дмитрия Самойлова. Премия вручается ежегодно осенью.

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