Летом в Прикамье откроется первый в регионе Центр социальной реабилитации несовершеннолетних

18:22 | 23.03.2020

Сегодня, 23 марта, состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина. На нем обсудили вопросы профилактики наркомании, противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также выявление наркопреступлений.



Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, в решении данных вопросов очень важно совместное взаимодействие как краевых и муниципальных властей, так и правоохранительных органов. «Конечно, мы можем попытаться из этой среды человека достать, похвастаться единичной победой, но важнее всего бороться с самой средой. Ведь если человек, ранее наркозависимый, сможет снова приобрести психоактивные вещества, то он вернется в эту среду. Хочу понять, что мы можем еще сделать», – подчеркнул он.



Так, в качестве одной из мер по противодействию наркомании является создание первого в Пермском крае Центра социальной реабилитации для детей и подростков, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). Его открытие запланировано на базе действующего «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в Добрянке 1 июля. Впоследствии на основе этого центра может быть создан Единый государственный реабилитационный центр.



Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, в Центре будут проходить реабилитацию дети 10-17 лет, которые употребляют ПАВ и уже прошли лечение в медицинской организации. «В центре одновременно смогут находиться 22 подростка сроком до 3 месяцев. Таким образом, социальную реабилитацию в течение года смогут ежегодно проходить порядка 100 ребят», – подчеркнул глава краевого минсоцразвития.



Для этого министерство уже утвердило стандарт оказания социальных услуг в открываемом центре. Он предусматривает большой спектр социально-психологической помощи, увеличение дополнительной занятости подростков, их профессиональной ориентации и самоопределения, предусмотрено круглосуточное медицинское сопровождение. С ребятами будут работать воспитатели, психологи, социальные педагоги, инструкторы физкультуры и дополнительного образования, медперсонал.



Центр будет оснащен реабилитационным оборудованием, сенсорной комнатой, учебными классами, комнатой ударных инструментов, канатным игровым комплексом, большой спортплощадкой, теплицей и огородом. Раз в месяц в Центре с участием врача-нарколога будет проходить межведомственный консилиум, в ходе которого будут обсуждаться итоги реабилитации и корректироваться дальнейшая работа с каждым подростком. Координацию всех ведомств, работающих с ребенком, будут осуществлять комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Системная работа будет проводиться и с родителями, так как их активное участие способствует реабилитационной работе.



После реабилитации подростки вернутся в семьи. И с ребенком, и с родителями на протяжении года будут работать психолог, специалист по социальной работе и юрист.

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