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18:11 | 23.03.2020
Прикамье поднялось на 37 позиций в рейтинге регионов по эффективности молодежной политики
Авторы рейтинга использовали для оценки субъектов Федерации 85 критериев, соответствующих основным направлениям деятельности Росмолодежи. Эти критерии в 2019 году разделили на четыре крупных блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики (институты; инфраструктура; коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по направлению «Культура». Информацию собирали посредством системы АИС «Молодежь России».
Заместитель руководителя Агентства по молодежной политике Прикамья Юлия Баландина пояснила, что высокие показатели региона в 2019 году стали результатом выстроенной системы взаимодействия Агентства с молодежью, муниципальными образованиями, молодежными сообществами и некоммерческими организациями. «В планах на 2020 год – продолжить развивать межведомственное взаимодействие и внести изменения в нормативно-правовые акты, – подчеркнула Юлия Баландина. – Это позволит создать систему, которая откликается на любой вызов, стоящий перед молодежью».
Всего за 2019 год в регионе было проведено 198 мероприятий для молодежи; их аудиторией стали 125 320 человек. Например, в прошлом году Пермский край принял XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в котором приняли участие более трех тысяч молодых людей из 80 регионов страны. А региональная «Студенческая концертно-театральная весна» вузов и учреждений профобразования собрала более 15 тысяч участников и зрителей.
В осенней сессии молодежного форума «Пермский период» приняли участие 2400 человек, а онлайн-трансляции получили 58 300 просмотров.
Впервые состоялся конкурс среди муниципальных образований на предоставление субсидий для проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики.
Молодежь Прикамья приняла участие в окружных и федеральных форумах, таких, как «Таврида», «Территория смыслов», «iВолга», «Балтийский Артек». Участники представили 116 проектов, 11 человек стали обладателями грантов на общую сумму 4 млн руб. Победу во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи одержали 11 прикамцев, получено грантов на 7 млн 210 тысяч руб. Кроме того, 9 млн 100 тысяч руб. получено на реализацию девяти проектов ПГГПУ, ПНИПУ и ПГНИУ.
© «Вечерние ведомости»
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