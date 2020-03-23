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18:11 | 23.03.2020

Прикамье поднялось на 37 позиций в рейтинге регионов по эффективности молодежной политики

Федеральное агентство по делам молодежи подготовило итоговый рейтинг эффективности регионов России по реализации молодежной политики за 2019 год. Пермский край оказался на 31 месте, поднявшись на 37 позиций по сравнению с 2018 годом. Всего в прошлом году для молодежи было проведено 198 мероприятий, охват аудитории – 125 320 человек.

Авторы рейтинга использовали для оценки субъектов Федерации 85 критериев, соответствующих основным направлениям деятельности Росмолодежи. Эти критерии в 2019 году разделили на четыре крупных блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики (институты; инфраструктура; коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по направлению «Культура». Информацию собирали посредством системы АИС «Молодежь России».

Заместитель руководителя Агентства по молодежной политике Прикамья Юлия Баландина пояснила, что высокие показатели региона в 2019 году стали результатом выстроенной системы взаимодействия Агентства с молодежью, муниципальными образованиями, молодежными сообществами и некоммерческими организациями. «В планах на 2020 год – продолжить развивать межведомственное взаимодействие и внести изменения в нормативно-правовые акты, – подчеркнула Юлия Баландина. – Это позволит создать систему, которая откликается на любой вызов, стоящий перед молодежью».

Всего за 2019 год в регионе было проведено 198 мероприятий для молодежи; их аудиторией стали 125 320 человек. Например, в прошлом году Пермский край принял XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в котором приняли участие более трех тысяч молодых людей из 80 регионов страны. А региональная «Студенческая концертно-театральная весна» вузов и учреждений профобразования собрала более 15 тысяч участников и зрителей.

В осенней сессии молодежного форума «Пермский период» приняли участие 2400 человек, а онлайн-трансляции получили 58 300 просмотров.

Впервые состоялся конкурс среди муниципальных образований на предоставление субсидий для проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики.
Молодежь Прикамья приняла участие в окружных и федеральных форумах, таких, как «Таврида», «Территория смыслов», «iВолга», «Балтийский Артек». Участники представили 116 проектов, 11 человек стали обладателями грантов на общую сумму 4 млн руб. Победу во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи одержали 11 прикамцев, получено грантов на 7 млн 210 тысяч руб. Кроме того, 9 млн 100 тысяч руб. получено на реализацию девяти проектов ПГГПУ, ПНИПУ и ПГНИУ.

© «Вечерние ведомости»

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