Пермь: новости дня
17:19 | 23.03.2020
МФЦ Пермского края начали прием заявлений на получение материнского капитала за первенца
Напомним, в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года, материнский капитал в размере 466 617 рублей теперь выплачивается даже на первого ребенка в семье. Единственное условие - дата рождения или усыновления малыша должна быть не ранее 1 января 2020 года.
Как рассказали в краевом МФЦ, для получения сертификата необходимо предоставить: заявление, паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка либо решение суда об усыновлении, а также документы, подтверждающие место жительства заявителя и гражданство новорожденного. В некоторых случаях перечень может быть увеличен, поэтому перед посещением многофункционального центра специалисты советуют уточнить его по тел. 8 800 550 05 03 либо посмотреть на сайте учреждения http://www.mfc-perm.ru/.
«Нормативный срок принятия решения о предоставлении материнского капитала составляет 15 дней. В некоторых случаях он может быть увеличен, например, если получатель предоставил не все документы, - предупреждают в МФЦ. - При этом решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата должно быть вынесено Пенсионным фондом в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления заявления».
Стоит отметить, что семьи, в которых в 2020 году появился второй ребенок, также могут обратиться в МФЦ Пермского края за получением сертификата. Причем для них маткапитал будет составлять 616 614 рублей.
«Помимо этого, в многофункциональных центрах принимаются заявления от семей, в которых в этом году родился третий, четвертый или последующий ребенок. Но только в том случае, если ранее они не обращались за получением материнского капитала», - пояснила начальник отдела по работе с органами власти Пермского краевого МФЦ Анна Швалева.
Напомним, в ноябре 2019 года в Прикамье был выдан 200-тысячный сертификат на получение маткапитала. За 12 лет в Прикамье выдали их на общую сумму 63 млрд рублей, с их помощью улучшить жилищные условия смогли 150 тысяч семей, еще 8 тысяч семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии. В следующем году краевые власти планируют помочь в улучшении жилищных условий 3 тысячам семей.
С 2019 году пермские МФЦ приняли свыше 6 тысяч заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал. Более 10 тысяч семей обратились с заявлениями о распоряжении средствами маткапитала. Самое востребованное направление, куда используются сертификаты, - это улучшение жилищных условий.
© «Вечерние ведомости»
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