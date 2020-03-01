 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:19 | 23.03.2020

МФЦ Пермского края начали прием заявлений на получение материнского капитала за первенца

С 23 марта в центрах «Мои документы» начался прием заявлений на оформление материнского (семейного) капитала на первого ребенка. Жители Пермского края могут обратиться за получением услуги в любой филиал МФЦ, независимо от адреса, по которому зарегистрирован получатель.

Напомним, в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года, материнский капитал в размере 466 617 рублей теперь выплачивается даже на первого ребенка в семье. Единственное условие - дата рождения или усыновления малыша должна быть не ранее 1 января 2020 года.

Как рассказали в краевом МФЦ, для получения сертификата необходимо предоставить: заявление, паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка либо решение суда об усыновлении, а также документы, подтверждающие место жительства заявителя и гражданство новорожденного. В некоторых случаях перечень может быть увеличен, поэтому перед посещением многофункционального центра специалисты советуют уточнить его по тел. 8 800 550 05 03 либо посмотреть на сайте учреждения http://www.mfc-perm.ru/.

«Нормативный срок принятия решения о предоставлении материнского капитала составляет 15 дней. В некоторых случаях он может быть увеличен, например, если получатель предоставил не все документы, - предупреждают в МФЦ. - При этом решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата должно быть вынесено Пенсионным фондом в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления заявления».

Стоит отметить, что семьи, в которых в 2020 году появился второй ребенок, также могут обратиться в МФЦ Пермского края за получением сертификата. Причем для них маткапитал будет составлять 616 614 рублей.

«Помимо этого, в многофункциональных центрах принимаются заявления от семей, в которых в этом году родился третий, четвертый или последующий ребенок. Но только в том случае, если ранее они не обращались за получением материнского капитала», - пояснила начальник отдела по работе с органами власти Пермского краевого МФЦ Анна Швалева.

Напомним, в ноябре 2019 года в Прикамье был выдан 200-тысячный сертификат на получение маткапитала. За 12 лет в Прикамье выдали их на общую сумму 63 млрд рублей, с их помощью улучшить жилищные условия смогли 150 тысяч семей, еще 8 тысяч семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии. В следующем году краевые власти планируют помочь в улучшении жилищных условий 3 тысячам семей.

С 2019 году пермские МФЦ приняли свыше 6 тысяч заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал. Более 10 тысяч семей обратились с заявлениями о распоряжении средствами маткапитала. Самое востребованное направление, куда используются сертификаты, - это улучшение жилищных условий.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:11 | 23.03.2020
Прикамье поднялось на 37 позиций в рейтинге регионов по эффективности молодежной политики

18:11 | 23.03.2020
Свердловчане получили СМС с просьбой сообщать о возвращениях из зарубежья

17:43 | 23.03.2020
В больнице №40 Екатеринбурга рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусом

17:31 | 23.03.2020
Свердловский СОБР отметил 27-ю годовщину со дня образования

17:26 | 23.03.2020
В Екатеринбурге мусоровоз насмерть сбил дедушку

17:19 | 23.03.2020
МФЦ Пермского края начали прием заявлений на получение материнского капитала за первенца

17:09 | 23.03.2020
В Екатеринбург осенью привезут девять автобусов с кондиционерами

17:09 | 23.03.2020
Объединение муниципальных библиотек подготовило для пермяков мероприятия в режиме онлайн

16:52 | 23.03.2020
Стала известна дата представления нового начальника УМВД России по Екатеринбургу

16:43 | 23.03.2020
Профессор УрФУ рассказал о борьбе с вирусами

16:35 | 23.03.2020
В Перми проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

16:34 | 23.03.2020
В Екатеринбурге задержали закладчика с крупной партией «синтетики»

16:06 | 23.03.2020
Для Шарташского лесопарка закупили скульптуры древних животных

15:49 | 23.03.2020
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД поймали пьяного буйного таксиста

15:38 | 23.03.2020
Южноуральцев бесплатно проконсультировали по правовым вопросам

15:37 | 23.03.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно утилизировать использованные медицинские маски

15:19 | 23.03.2020
Председатель свердловского отделения «Красного креста» обратился к губернатору и в прокуратуру в связи с нехваткой медицинских масок

14:59 | 23.03.2020
В Прикамье появился первый мониторинговый центр для защиты детских садов

14:52 | 23.03.2020
В пермских МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса

14:52 | 23.03.2020
Невьянский суд отправил местного жителя в колонию за повторное вождение автомобиля в пьяном виде

14:26 | 23.03.2020
«Екатеринбург-ЭКСПО» объявлено предостережение после того, как на концерте Limp Bizkit неизвестные зажгли фаеры в толпе

13:58 | 23.03.2020
Гуманитарную помощь из Екатеринбурга не отправят в Гуанчжоу

13:36 | 23.03.2020
ФАС предостерег главу свердловского минздрава, предложившего не пускать молодых врачей в частные больницы

13:28 | 23.03.2020
Более 1600 жителей Прикамья захотели стать волонтерами Конституции

13:12 | 23.03.2020
В Екатеринбурге эвакуировали консульство Италии из-за сообщения о минировании

12:57 | 23.03.2020
Пермских землепользователей призывают получать услуги через интернет

12:51 | 23.03.2020
В Алапаевске полицейский сбил женщину насмерть

12:37 | 23.03.2020
Жители Пермского края помогут друг другу во время распространения коронавируса

12:32 | 23.03.2020
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Тверитина

12:26 | 23.03.2020
В пермских школах началась кампания по закупке учебников

12:22 | 23.03.2020
На Среднем Урале электричка сбила мужчину насмерть

12:21 | 23.03.2020
В Перми постепенно потеплеет

11:55 | 23.03.2020
В Екатеринбурге простятся с легендарным подполковником, преподавателем УрЮИ МВД

11:53 | 23.03.2020
В Свердловской области осужден житель Тавды за убийство директора организации по приему лома металлов

11:28 | 23.03.2020
Врачи Свердловской области присоединились к международной акции #останьтесьдома

11:19 | 23.03.2020
В Березовском возбуждено уголовное дело из-за халатности при вводе в эксплуатацию ФОКа за 75 млн рублей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 